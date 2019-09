'Voy a terminar mi carrera con Capitanes': Orlando Méndez

“La tercera es la vencida”, parece ser el lema que utilizarán los Capitanes de la Ciudad de México para afrontar la nueva temporada de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) puesto que el título se les ha negado los últimos dos años.

Es por eso que decidieron adherir a su plantilla al experimentado Orlando Méndez, miembro de aquella generación que llevó a la Selección mexicana de baloncesto a lo más alto y que fue bautizada como los 12 Guerreros.

“Ésta es mi salida. Firmar con Capitanes es para terminar mi carrera con amigos, un staff que también tengo varios años de conocer y a ver cuánto podemos ganar aquí”, afirmó el jugador.

¿Qué te convenció para estar en un equipo nuevo como Capitanes?

— Siempre he dicho que es una organización que quiere ganar un campeonato con puros mexicanos, eso dice bastante de los que están encargados. Además, a una ciudad como la de México le hacía falta un equipo como Capitanes, eso fue.

¿Este año será el bueno para por fin ganar el título?

— Dicen que la tercera es la vencida. Es un equipo donde ya conocen a todos los jugadores que están aquí, tienen mucha experiencia, hicieron unos ajustes de jugadores y a ver cómo puedo ayudarlos, saliendo desde la banca, como titular, lo que se necesite para ganar un campeonato. Creo que es un grupo donde todos piensan en equipo y eso ayudará.

¿Influyó el hecho de que en el equipo están Héctor Hernández y Pery Meza, ex compañeros con los 12 Guerreros?

— Es como la vida, yo inicié mi carrera con esos compañeros, conocen a mis hijas. Eso da confianza. Cuando estemos en la cancha nos vamos a morir juntos. Ese detalle ayuda bastante en momentos difíciles.

¿Por qué no llegó a la NBA?

Tras cuatro buenos años con la Universidad de Kentucky Occidental, Orlando Méndez estuvo elegible en el draft de la NBA de 2009, pero nadie lo eligió.

“El último año en la universidad estuve dando buenos resultados, pero estaba jugando con un menisco roto. Decidí terminar mi último año lastimado, pero llegó un punto en que no podía caminar. Llamé mucho la atención de equipos y agentes, me invitaron a la Summer League, pero necesitaba cirugías, por eso no me escogieron”.

