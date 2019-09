Alex Morgan lanza dura crítica a Cristiano Ronaldo sobre denuncia por violación

La guapa futbolista estadounidense Alex Morgan realizó unas polémicas declaraciones en contra de Cristiano Ronaldo que la han puesto en el “ojo del huracán”.

Y es que hizo referencia al perdón que le otorgaron al jugador de la Juventus de Turín en una demanda por violación, a lo que Morgan dijo que “una cosa es él como deportista y otra como persona”.

"Muchos se preguntan quién tiene la razón en estos casos. Sin embargo, cuando miras la historia de Cristiano Ronaldo, creo que hay demasiadas evidencias para encubrir y al final el dinero lo esconde todo. No estoy diciendo que no sea uno de los mejores futbolistas del mundo, eso no tiene nada que ver. Una cosa es él como deportista y otra como persona", explicó Morgan en una entrevista en 'Sports Illustrated'.

"Los cargos fueron desestimados y él puede seguir jugando. No es la única persona a la que le ha pasado, pero él es uno de los futbolistas más famosos del mundo en la actualidad y, obviamente, atrae la atención. Creo que es importante seguir respaldando a las mujeres que atraviesan situaciones de vulnerabilidad y de temor", señaló la delantera norteamericana.

Morgan y CR7 coincidirán en la entres de premios The Best el próximo 23 de septiembre en Milán y” Alex señaló: “no planeo acercarme a él de una manera diferente a cualquier persona".

