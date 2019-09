Jesús Molina estará listo para duelo contra Atlas; “Chofis” está en duda

Las alarmas se encendieron en Chivas durante el partido amistoso del domingo pasado. El capitán Jesús Molina no pudo terminar el encuentro amistoso frente al América (0-0), en Chicago, pues salió lesionado. Sin embargo, el técnico del Guadalajara, Tomás Boy, tranquilizó la situación al asegurar que no se trata de algo grave, por lo que estará en condiciones de jugar el próximo sábado el Clásico Tapatío contra el Atlas.

“No tiene nada Molina, ya nos había avisado un poquito. Eso de los lesionados no me gusta lo que está sucediendo, pero la pretemporada fue muy dura porque viajamos muchos kilómetros y fue un desgaste grande. Algunos jugadores lo están pagando. Pudimos recuperar a Alanís, estos chicos como Huerta y González, Beltrán me da mucho gusto que estén en muy buen nivel. Lo que me enseña esto es que puedo contar con ellos porque el juego fue muy parejo y muy constante, independientemente de que el adversario estuviera falto de algunos jugadores”, explicó Tomás Boy.

Por otra parte, abrió la posibilidad de que la “Chofis” Javier Eduardo López vuelva a las canchas, luego de perderse los últimos encuentros, por lesión. “Ahora ya lleva una semana trabajando con el grupo y es posible… él dice que quiere regresar, pero vamos a ver en qué situación está. Es importante tener a todos los jugadores aptos me da más fuerza para poder hacer buenas alineaciones”, señaló el entrenador de Chivas, al volver a la ciudad de Guadalajara, procedente de Chicago.

Aseguró que con el regreso de “Chofis” el Rebaño Sagrado ganaría mucho en calidad sobre el terreno de juego. Para nadie es un secreto que el estratega rojiblanco tiene en muy buen concepto a López. “Muy pocos tienen lo que él tiene, esa visión y claridad para trabajar en la última zona, que es donde estamos ahorita batallando un poquito. Dios quiera que esté, pero vamos a ver”, finalizó Tomás Boy.

