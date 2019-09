Atlas quiere revancha ante Chivas en el Clásico Tapatío

El torneo pasado, la fiesta del Clásico Tapatío fue completamente rojiblanca. Chivas se impuso al Atlas por 3-0, con tres goles de Alexis Vega. Por eso, los Zorros tienen sed de revancha y la buscarán el próximo sábado, cuando se enfrenten a las 19:00 horas en el Estadio Akron.

“Con muchas ganas, con mucha ilusión de sumar de a tres y más en un Clásico como estos. Sabemos que nos quedamos con la espinita del torneo pasado, dimos el peor partido del semestre y queremos dar vuelta a la página. Sé que es un partido diferente y un torneo aparte. Somos conscientes de que tenemos que ir a buscar el partido y buscar el marcador”, explicó el capitán del Atlas, Osvaldo Martínez.

“Fuimos a ese partido y no jugamos a nada. Chivas dio el mejor partido, ahora debemos dar vuelta a esa página, estar tranquilos. Tenemos que prepararnos bien esta semana e ir el día sábado a jugar lo nuestro, con la tranquilidad que tuvimos ante América. Saldremos a buscar el partido, sabemos que tenemos un gran equipo y que en cualquier momento podemos hacer gol”, añadió.

El capitán del Atlas prevé un encuentro sumamente disputado en casa de Chivas. “Yo creo que será un juego cerrado, pero nosotros siendo un equipo inteligente. Será importante saber que ellos son locales y saldrán a buscar el partido. Tenemos que ser inteligentes como ante Tigres y America, ofensivamente en el momento que vimos que se podía atacar, hicimos daño”, señaló el mediocampista sudamericano.

“Viste más ganarle a Chivas por ser un Clásico. Sabemos que la gente lo disfruta mucho, la ciudad palpita diferente este tipo de partidos. Ganando el sábado, vamos a sumar de a tres y vamos a irnos a lo más alto de la tabla. Está claro, nuestro objetivo no es ganar sólo un Clásico, es entrar a Liguilla y pelear un campeonato. El del sábado es un partido importante y queremos ganar”, sentenció Osvaldo Martínez.

Finalmente, asegura conocer la receta para salir triunfante en esta clase de encuentros. “Me ha tocado jugar Clásicos en México y para mí no hay favoritos. Se puede estar en el último lugar y el Clásico puede salvar el torneo. En este caso no es eso, pero no hay favoritos. Los Clásicos se juegan con muchos huevos, muchas ganas y mucha garra. El que pone más, es el que puede ganar”, concluyó el futbolista paraguayo.

