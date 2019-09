“Ni Guardiola cambia un equipo en 7 partidos”: Tomás Boy

Sabe perfectamente que no es precisamente el personaje más querido por la afición de Chivas. Muchos ya exigen su salida, luego de que los buenos resultados no llegan. Pero Tomás Boy envía un mensaje contundente. Asegura que merece el beneficio de la duda, pues según su juicio, “ni Guardiola cambia un equipo en 7 partidos”.

“No lo sé, la afición se comporta como afición, no lo sé la verdad. Hemos ganado partidos muy importantes, le ganamos a Tigres y no sé… se portan como se portan. No me ocupo de esa parte, ojalá que esto pudiera cambiar, sería padre porque el equipo está trabajando bastante bien, hemos hecho muy buenos partidos. Sólo llevo siete fechas, creo que merezco un poquito el beneficio de la duda, de mis posibilidades con el equipo, eso es importante”, explicó este martes.

“En siete fechas, nadie, ni Guardiola ni el que quieras puede cambiar un equipo de futbol. En 10 minutos no se cambia un equipo de futbol. Creo que hay que tener un poquito de tranquilidad y paciencia, yo tengo calma para tomar decisiones. Entiendo que en la necesidad de los resultados, siempre está la prisa. No sé si a otros entrenadores los molestaron tanto en cinco fechas o seis, no lo sé y no me interesa. Eso es lo que estoy viviendo y no hay ningún problema”, agregó el entrenador en conferencia de prensa.

No es cuestión de simpatía

Dijo que su trabajo no debe ser evaluado según si su personalidad cae bien o mal. “Presionan mucho a los directivos (los torneos cortos) al técnico no, eso es todo. Yo no me presiono, yo me levanto temprano, desayuno a todo dar, vengo a trabajar, ya tengo el entrenamiento planeado vengo y disfruto. Me encanta venir a entrenar y en el Guadalajara qué padre que lo puedo hacer, es una oportunidad dorada, pero todo lleva su tiempo. Para valorar a un entrenador y su capacidad no me pongo a ver su simpatía, hay entrenadores que me caen bien gordos, pero son buenísimos. El tamaño y calidad de la plantilla es fundamental para juzgar la labor de un entrenador y el tiempo”, detalló.

“En Europa no te contratan por seis partidos, a nadie despiden, te contratan por un lapso importante. Vamos hablar, sin comparación, del top que es Guardiola que lo contrató el Bayern Munich que ganó la Liga fácilmente, pero no pudo superar a Jupp Heynckes que ganó la Champions League, la Liga, la Copa y todo. Sin embargo, tuvo un proceso de 4 años. Ahora esta en el Manchester City y no se declara competente para ganar la Champions League con ese equipo, a eso me refiero que es un proceso. Ha ganado la Liga y le han gastado 400 millones, qué te parece. Hay muchos entrenadores buenos en México y haya que valorarlos de acuerdo a su plantilla. No es queja, yo aguanto vara”, concluyó Tomás Boy.

Lo más visto de Publimetro TV: