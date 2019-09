Antonio Brown, acusado de violación

La reciente adquisición de los New England Patriots, el receptor Antonio Brown, fue acusado de violación por quien supuestamente fue su entrenadora, de acuerdo a una demanda federal presentada en el Distrito del Sur de Florida y que dio a conocer The New York Times.

La demanda dice que en tres incidentes por separado (dos en 2017 y una más en mayo de 2018), una mujer de nombre Britney Taylor fue agredida sexualmente. Se trata de una gimnasta a quien conoció cuando los dos asistían a Central Michigan y tiempo después la contrató como entrenadora.

“El señor Brown niega todas y cada una de las acusaciones en la demanda. Él buscará todos los recursos legales no solo para limpiar su nombre sino también para proteger a otros atletas de acusaciones faltas”, escribió en un comunicado Darren Heitner, abogado del jugador.

De acuerdo a la demanda, Brown agredió sexualmente a Taylor en dos ocasiones durante sus sesiones de entrenamiento en junio de 2017. Primero quiso besarla sin su consentimiento y poco después, mientras ella mitraba televisión, AB comenzó a masturbarse detrás de ella y eyaculó en su espalda. Taylor afirma que Antonio se jactó de eso mediante mensajes de texto que están copiados en la demanda.

Luego, en mayo de 2018 según la demanda, Brown la arrojó sobre una cama boca abajo y la violó a la fuerza. Ella trató de resistirse gritando en repetidas ocasiones “No” y “Alto”, pero el jugador no hizo caso y la penetró.

“Como víctima de violación por parte de Antonio Brown, hablar ha sido huy difícil. Encontré la fuerza en mi fe, mi familia y en historias de otras víctimas de agresión sexual”, dijo Britney a través de su abogado.

La chica también dijo que colaborará con la NFL en caso de abrir una investigación.

