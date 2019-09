Tomás Boy reta al América: “No creo que me gane jamás”

Todavía hay tres partido por delante antes de la visita al Estadio Azteca, pero Tomás Boy, técnico de Chivas, ya piensa en las Águilas. El sábado disputa el Clásico Tapatío, frente al Atlas y ya mira de reojo el nacional, del 28 de septiembre. Por eso, lanza la advertencia: América no le ganará un Clásico “jamás”.

Asegura que ve en su equipo mejoría constante y por eso confía en que la presentación en el Azteca será positiva. “Pues yo creo que estaremos muy bien, no creo que me gane el América ningún partido jamás… al Guadalajara no. De veras, no creo, con todo respeto”, señaló este martes el técnico de Chivas, en Verde Valle.

Sin embargo, antes de pensar en las Águilas, debe concentrarse en el Clásico Tapatío de este sábado, al que Atlas llega con 13 puntos, por 8 del Guadalajara. “Esta circunstancia a veces pasa de largo en un Clásico. El Clásico es un partido especial para la ciudad, es muy fuerte porque es el mejor Clásico para la ciudad. Igual el de Monterrey para la ciudad de Monterrey. Quizá el nacional sea muy importante para toda la República, pero cada Clásico tiene su importancia. Los Clásicos hay que salir a ganarlos y no importa tanto la posición en la tabla. Para los dos es muy importante este partido porque en la zona del campeonato que estamos, puede definirse un rumbo para ambos”, detalló.

Tomás Boy conoce ya este Clásico pues dirigió al Atlas en tres etapas distintas. Durante la última, sufrió una dolorosa eliminación en Liguilla por 4-1 ante Chivas. Pero asegura que ese no fue motivo de su salidas de los Zorros. “Se acabó mi contrato y simplemente fue un acuerdo de que no quisimos renovar. En su momento disfrute la estancia, pero nunca fui anti adversarios, no se si me explico, pero sentí lo bonito del Clásico. Ahora estoy de este lado, así que se siente padre jugar este tipo de partidos”, recordó.

Y asegura que ese 4-1 en el Jalisco no modificó su forma de trabajar. “No, sentí… no, no cambió nada, mis conocimientos ahí están. Cuando me contrata un equipo, me aboco a jugar futbol, que mis jugadores jueguen, dejo algo a los futbolistas. Trato de que se juegue, no que nada más que se busque el resultado por sí mismo. Estoy aquí con el gusto de poder hacer algo diferente y en esa etapa de transición estamos. Creo que estamos trabajando y no es tan fácil la construcción de un equipo nuevo. Estoy tranquilo la verdad porque veo mucha mejoría en el equipo, cada día estamos mejor. El método que escogí para jugar y obtener resultados ahí va, estamos más o menos, pero creciendo. Estoy seguro que lo que estoy haciendo, va bien”, concluyó.

