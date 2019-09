Ademeba acepta que renuncia de Iván Déniz los tomó por sorpresa

La Asociación Deportiva Mexicana de Basquetbol (Ademeba), en voz de su presidenta Xóchitl Lagarda, aceptó que la renuncia del español Iván Déniz al banquillo de la selección mexicana los tomó por sorpresa y espera hablar con él antes de oficializarlo y nombrar a otro coach.

“A Iván Déniz lo consideramos un buen entrenador, de hecho habíamos hecho declaraciones juntos, había un proyecto para México. Nos tomó por sorpresa su manifiesto, sus condiciones y hasta el día de hoy no he platicado con él. Cuando él renuncia no puedo decir que es oficialmente el entrenador porque hubo un manifiesto de su parte de que ya no está como entrenador, entonces ahorita estamos en ese momento”, declaró la dirigente.

No quiere apresurarse a las cosas, quiere platicar con Déniz O’Donell para aclarar paradas y que deje de haber malos entendidos.

“Ahorita es prematuro hablar de eso (un nuevo entrenador), necesitamos hablar él y yo. Definitivamente si platicamos a pesar de lo que dijo. Por supuesto que estuvimos en muchísima comunicación en Panamericanos y a la llegada del equipo a México también”.

Sobre la posibilidad de que Horacio Llamas pueda tomar las riendas del equipo tricolor, Lagarda Burton reconoció que es un hombre emblemático del basquetbol mexicano pero no quiere apresurar las cosas.

“(Horacio Llamas) es un jugador a quien respeto mucho, es un gran técnico que está con nosotros, representa lo emblemático y relevante que son los jugadores. Él está ahorita junto con el coach Tomás Canizalez entrenando en el CNART con la selección mayor femenil”.

Sobre el hecho de que las chicas seleccionadas comenzaron su preparación rumbo a la AmeriCup sin la supervisión de Iván Déniz, que fue uno de los detonantes de su renuncia, Xóchitl apunto:

“Hay que recordar que él asignó a Ronald Guillén para eso pero partió a Panamericanos. Cuando se le solicitó información de la femenil dijo que no tenía nada. Lo mandó por un whatsapp, se desentendió totalmente tanto Ronald como el coach (Déniz)”.

También tocó el tema de los jugadores que participaron en Juegos Panamericanos y que a su regreso se quejaron, mediante una carta, de falta de pagos prometidos.

“La carta de los jugadores tenía firmas digitales, yo todavía dudo que estos jugadores de los cuales me siento tan orgullosa, hayan firmado, lo dudo. Nosotros nos comprometimos a que su participación fuera reconocida, a pesar de no estar de acuerdo, como ellos lo estaban solicitando, con una retribución económica por parte de Conade. Había un acuerdo de pagarles unas cantidades estratosféricas, ¡170 doblare por día! ¿cómo es posible? No salió el apoyo de Conade entonces hubo un patrocinador que dijo que apoyaría en calidad de préstamo y cuando salió el reconocimiento por la parte oficial de hecho ellos estarían en condiciones de regresar lo que recibieron antes”.

Finalmente Xóchitl Lagarda dejó claro que a los jugadores se les dio un buen trato durante Lima 2019 y que “no se vale” que se hayan querido bajar del equipo 24 horas antes de la competencia.

“Lo que no se vale es 24, 48 horas antes decir ‘No me subo’ y condicionar y revolver los temas del staff técnico con el tema de jugadores. A los jugadores se les trató digno, tuvieron sus uniformes, servicios médicos que solicitaron, todas las consideraciones acordadas. El honor de representar a México no tiene precio”.

