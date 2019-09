Camilo Vargas no ve favorito a su equipo para el Clásico Tapatío

Dicen que en los Clásicos, la tabla no se voltea a ver. Sin importar como lleguen los equipos, en esta clase de encuentros todo puede pasar. Por eso, el portero Camilo Vargas resta importancia al hecho de que Atlas tenga cinco puntos más que Chivas, su rival del sábado. Para el duelo por el orgullo de la ciudad de Guadalajara, el portero colombiano considera que no hay favorito.

“El resultado te va a marcar una diferencia. El triunfo es el resultado de un buen trabajo, así que buscaremos tener los argumentos suficientes para ganar. Son 90 minutos de 11 contra 11 y favorito no hay. Será un juego cerrado y el que cometa menos errores se llevará los tres puntos”, explicó el guardameta sudamericano.

“Siempre es lindo jugar un Clásico, te marca en la historia personal y futbolística. Sin duda nosotros desde el minuto cero debemos estar concentrados. En esta clase de partidos, eso marca la diferencia. Un error puede marcar el rumbo del partido. Debemos tener claro que es un juego de máxima concentración”, añadió Vargas.

Aunque recién llegó al futbol mexicano para este torneo, el portero colombiano reconoce la trascendencia que tiene el Rebaño Sagrado. “Es un club histórico, de mucha tradición en el país, que hace que el torneo sea competitivo. Internacionalmente, América y Chivas marcan la tendencia global, eso no se desconoce. Hoy nos compete el partido con Guadalajara y esperemos que nos salga bien”, detalló.

“Chivas es un equipo intenso, que tiene buen manejo de la pelota, con grandes figuras que generan peligro. Debemos hacer bien nuestro trabajo para sacar la victoria. Todos los rivales merecen respeto y sumar los tres puntos es la idea siempre, independientemente del rival. Tiene un toque especial este partido por ser el Clásico, pero no puede marcar la definición de lo que somos como grupo”, sentenció Camilo Vargas.

Para el encuentro de este sábado, en el Estadio Akron, Atlas no podrá contar con el zaguero central Martín Nervo, expulsado el partido pasado contra América. “Martín es un jugador importante, es un líder, pero tenemos compañeros que han desarrollado bien esa posición. Confiamos a plenitud en cada integrante del plantel y el que decida el técnico poner, tendrá la confianza de todos”, señaló el portero rojinegro.

Finalmente, reiteró el apoyo que existe del plantel hacia el entrenador argentino, Leandro Cufré. “El respaldo es al 100 por ciento, a lo largo del campeonato. Si bien a veces trabajas y no te salen las cosas, no significa que no respaldamos al técnico. Tiene esa experiencia en Clásicos (como jugador) y esperemos tenerla al servicio del equipo para este partido”, concluyó Camilo Vargas.

