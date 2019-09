USA Basketball advierte que 'no olvidará' rechazo de estrellas para ir al Mundial

El máximo responsable de la USA Basketball, Jerry Colangelo, tras la derrota sufrida ante Serbia por 89-94 en el grupo de consolación, advirtió a las estrellas de la NBA que le dieron la espalda al equipo de Estados Unidos que "no olvidará".

Estados Unidos, que va a completar su peor participación en un Mundial desde que en el 2002 quedó sexto, no pudo contar en la formación del equipo con al menos una o dos estrellas de la NBA porque todas, por distintos motivos, dieron su negativa y no respondieron al compromiso adquirido de estar con la selección.

Colangelo recordó en rueda de prensa que de los 35 jugadores seleccionados originalmente para el grupo que iba a participar en el Mundial de la FIBA, solo cuatro están en China.

Las ausencias de las estrellas acabaron con la racha triunfal de Estados Unidos de siete torneos internacionales donde consiguieron medalla, incluidos tres mundiales y cuatro Juegos Olímpicos, con cinco de oro en los cinco últimos.

Colangelo, en su valoración de lo sucedido, no tuvo reparos en utilizar el término "ir a la guerra" para definir lo que significaba el abandono de las estrellas al equipo nacional.

"Solo digo que no puedes evitar el notar y recordar con quién creías que ibas a la guerra y quién no apareció", comentó Colangelo.

"No tengo ninguna duda de que todo el proceso fue perfecto de acuerdo al compromiso que teníamos adquirido con los jugadores y que nos hacía pensar, razonablemente, que podíamos haber formado un gran equipo".

Después fue aun más duro en su comentario cuando dijo que "nadie hubiera anticipado las renuncias que tuvimos".

Aunque los entrenadores del equipo nacional, encabezados por el legendario Gregg Popovich, de los Spurs de San Antonio, insisten que el equipo que está en China se merecía algo mejor, en términos de rendimiento en comparación con el esfuerzo invertido.

"Es un gran grupo de jugadores que están compitiendo", comentó el entrenador asistente de Estados Unidos, Steve Kerr. "Han estado tan comprometidos entre sí y con el proceso. Uno se enorgullece mucho de eso y está decepcionado por ellos. Pero esta es la vida".

De la misma manera se expresó Popovich el miércoles después de ser eliminados tras caer por 79-89 ante Francia en cuartos de final.

Muchos jugadores mencionaron las preocupaciones del calendario como una razón para no competir este verano, mientras que otros se enfrentan a lesiones y algunos se adaptan antes de unirse a nuevos equipos cuando comiencen los campamentos de entrenamiento en menos de tres semanas.

El nuevo calendario internacional también es un desafío, con la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos en temporadas consecutivas por primera vez desde 1967 y 1968.

Más de 50 jugadores formaron parte del plan de la Copa del Mundo de Estados Unidos durante el proceso y de ellos solo fueron 12 a China, dos quedaron descartados después de la primera semana de campo de entrenamiento, y el resto abandonó por su cuenta.

"Vamos a dejar que el polvo se asiente, que las cosas se normalicen un poco. Obviamente siempre estoy pensando en el futuro, lo que significa que lo que vaya a suceder se dará rápido y pronto porque tenemos que trabajar juntos de cara a los Juegos Olímpicos", comentó Colangelo.

Estados Unidos, que ya tiene asegurado el pase a Tokio, buscará una cuarta medalla de oro consecutiva, y conseguir estrellas para jugar en el equipo olímpico rara vez ha sido un problema.

Todo lo contrario de lo que sucede con los equipos del Mundial, en el que esta vez solo hubo dos de los 12 jugadores que disputaron el Partido de las Estrellas, en comparación con los nueve de 12 del equipo olímpico de Río de Janeiro 2016.

Colangelo sintió que las lesiones de tobillo sufridas por el alero Jayson Tatum, de los Celtics de Boston, durante el partido frente a Turquía, y la baja del ala-pívot Kyle Kuzma, de Los Ángeles Lakers, justo antes del torneo, afectaron las posibilidades de Estados Unidos en China, especialmente en el juego interior.

El máximo directivo de la USA Basketball señaló que el equipo sintió que Kuzma iba a ser de gran ayuda e insistió en que no culpó al esfuerzo de los jugadores que se comprometieron este verano porque lo dieron todo en el campo y los definió como un buen grupo en el que todos tenían grandes esperanzas.

"Cierto que de alguna manera es una gran decepción por la eliminación, lo mismo que el no haber podido que Popovich debutara con una medalla después que lleva con el equipo nacional desde 1972", comentó Colangelo.

"Le dije que me sentía realmente mal por él de no poder conseguir una medalla de oro, pero está claro que el destino no quiso que fuese en esta competición", agregó.

Ahora todo el centro de atención estará puesto en Tokio 2020 y Colangelo afirmó que sin la cooperación de equipos, agentes y los propios jugadores es muy difícil trabajar, de ahí que estaba ansioso por ver quiénes eran los que de verdad quieren y desean jugar con la selección.

Pero advirtió que a partir de ahora el reclutamiento se hará con base en "quienes no queremos más que a quien queremos".

