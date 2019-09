Tyson Fury sufre impresionante corte en el párpado derecho

Tyson Fury se sobrepuso a una brecha sobre el ojo derecho para asestar una victoria por decisión unánime al sueco Otto Wallin y preparar una lucrativa repetición de su combate de pesos pesados contra Deontay Wilder.

Getty Images

Fury sigue invicto tras 29 peleas y mantuvo sus aspiraciones al título de pesos pesados contra un luchador poco conocido pero que dio al inglés toda la pelea que pudo gestionar.

Getty Images

Mientras la sangre le caía por la cara, Fury dominó desde los asaltos intermedios en una pelea que se esperaba fuera poco más que un entrenamiento para la repetición de su duelo con Wilder en febrero. Empezó el combate como favorito por 30 a 1, pero tras sufrir el corte en el tercer asalto tuvo que esforzarse para lograr la victoria.

Getty Images

Los tres jueces junto al cuadrilátero dieron la victoria a Fury con tarjetas de 118-110, 117-111 y 116-112. The Associated Press dio por ganador a Fury por 116-112.

Getty Images

El británico recibió el corte sobre el ojo derecho en el tercer asalto, que claramente le molestó el resto de la pelea. La sangre le goteaba por el rostro y le manchó los calzones. Fury no dejaba de frotarse el corte en un intento de mantener la sangre fuera de su ojo.

Tremenda herida. / Getty Images

El árbitro Tony Weeks detuvo el combate brevemente en el sexto asalto para que el médico le echara un vistazo al ojo. Al reanudar la pelea, Fury subió el ritmo, al parecer dándose cuenta de que podría quedarse sin tiempo.

Getty Images

Con una determinación renovada, mantuvo la presión sobre Wallin hasta el final para garantizarse un rentable combate contra Wilder, con el que quedó empatado en diciembre.

Getty Images

Tyson Fury’s cut made Tony Weeks dry clean bill go up but it definitely isn’t the first time he had that problem this year 😂 (last two pics from Badou Jack vs Marcus Browne) #FuryvsWallin pic.twitter.com/w77OrkOSTq — Dylan (@Dylangonzalez21) September 15, 2019

This was helluva fight. Really impressed with Tyson Fury overcoming this cut. Give the cut man a major raise. #FuryvsWallin pic.twitter.com/9IuwPDlCyx — ChuckModi (@ChuckModi1) September 15, 2019

Tyson Fury’s brutal cuts he received tonight in his Battle with Otto Wallin #FuryWallin 🥊 pic.twitter.com/jbh8CBFhc9 — BOXING CORNER 2️⃣4️⃣/7️⃣ (@boxingcorner247) September 15, 2019

Horrific gash on his right eye for @Tyson_Fury in round three, but the Gypsy King gets the job done showing grit and determination. The cut made the fight drama, as it could have been stopped. Otto Wallin was tough; Fury utterly dominated rounds 6-11. #FuryWallin pic.twitter.com/hxnd8uJHIJ — Gareth A Davies (@GarethADaviesDT) September 15, 2019

😱 Tyson Fury's cut after last night's bout! pic.twitter.com/t01JzH3clR — Boxing For All (@BoxingForAlI) September 15, 2019

