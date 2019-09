Ben Roethlisberger se despide de la temporada por una lesión

El veterano mariscal de campo de los Pittsburgh Steelers Ben Roethlisberger ha quedado fuera lo que resta de la temporada por una lesión en el codo derecho, informó el coach Mike Tomlin.

“Ben Roethlisberger se sometió a una resonancia magnética para revisar su codo derecho el domingo por la noche y el equipo médico de los Steelers determinó que necesita cirugía. Se espera que la misma sea programada para esta misma semana por lo que el mariscal de campo será puesto en la lista de lesionados y queda fuera de la temporada”, informó Tomlin.

Se espera que el jugador de segundo año Mason Rudolph tome el lugar del “Big Ben” como lo hizo en el juego ante Seattle donde estuvo a punto de comandar a Pittsburgh a la victoria.

Roethlisberger fue seleccionado en el draft del 2004 y la liderado al equipo de los Steelers a tres apariciones de Super Bowl con dos victorias.

Ben Roethlisberger is out of the @Steelers–@Seahawks game with an elbow injury… @Rudolph2Mason now under centre for the black-and-gold…#NFL100 pic.twitter.com/GUSEscwoYL

— Gridiron (@Gridiron) September 15, 2019