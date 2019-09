Oribe Peralta está molesto por ir a la banca de Chivas

Llegó a Chivas como el flamante refuerzo en el actual Torneo Apertura 2019. En el arranque, el técnico Tomás Boy le otorgó la titularidad, pero tras 408 minutos sin marcar gol, Oribe Peralta es ahora suplente en el Rebaño Sagrado. Y el entrenador rojiblanco reconoce que al “Cepillo” le molesta y “repatea” tener que ver los partidos desde la banca.

“Oribe por eso fue muy grande como jugador, estoy seguro que le debe repatear en el alma estar en la banca. No sería Oribe, no sería el el gran jugador que ha sido si estuviera tranquilo. Está muy molesto incluso en sus redes sociales ha explicado a la gente su rendimiento”, explicó Tomás Boy este martes, después del entrenamiento en Verde Valle.

Por la jerarquía que tiene Oribe Peralta, el estratega reconoce que no es sencillo sentarlo. Para el partido contra Cruz Azul, perdió el puesto titular y no entró ni siquiera de cambio. Esa historia se repitió el sábado pasado, en el Clásico Tapatío frente al Atlas. Chivas no levantaba y Tomás Boy tuvo que tomar decisiones fuertes, como sentar al “Cepillo”.

“En general, no es tan fácil para mí y he dirigido muchísimos jugadores de gran calidad. Tuve muchísimos jugadores de grandísima calidad y a veces los he tenido que dejar en el banco. Mi misión es buscar lo mejor para el equipo y creo que si permea esto hacia abajo, aunque duela y moleste, es comprensible”, sentenció el entrenador.

A Oribe Peralta no lo tenía contemplado para arrancar el Torneo Apertura 2019, pero tuvo que echar mano de él. “Pensé que Vega podía iniciar el torneo y Peralta no, porque no llegó en el mejor estado físico. Lo tuve que utilizar por situaciones de tiempos, no estuvieron en la pretemporada, pero apelé a la experiencia de Oribe. Me gustó su rendimiento aunque no haya sido a la altura de lo que la gente esperaba, pero en general creo que ha hecho muy buen trabajo”, detalló el técnico de Chivas.

“La verdad cada día me cuesta mas trabajo hacer una alineación, todos están aptos, pelean duro en el entrenamiento. Casi es una guerra el entrenamiento porque todos quieren un lugar. Esta alineación no es la inicial, han habido varios cambios. Las lesiones han sido muy importantes y en la etapa donde pudo haber alguna indecisión por los resultados, algunos jugadores importantes en su momento se lesionaron. Me da gusto tener esta plantilla, han respondido bajo una presión importante”, concluyó Tomás Boy.

