Tomás Boy justifica el festejo de Alexis Vega: “Fue un accidente”

El técnico de Chivas, Tomás Boy, salió este martes en defensa de Alexis Vega. El delantero rojiblanco encendió la polémica en el futbol mexicano con su gol del sábado pasado. Al festejar, mientras corría hacia la tribuna, se bajó el short y dejó al descubierto el trasero. La imagen se volvió viral de inmediato y expertos arbitrales aseguran que debió ser expulsado. Pero el entrenador afirma que no merece sanción pues considera lo sucedido un simple accidente.

“Es un accidente. Para mí, Alexis se quiso quitar la camiseta y no se pudo. La tenía atorada y se bajó short, se lo bajó de más con la euforia. Hubo demasiada euforia porque había demasiada tensión antes del juego. La tensión se baja cuando hay un gol, hubiera sido igual del otro lado, me imagino”, explicó este martes el técnico de Chivas.

“Es importante porque Alexis es su segundo partido como titular, lo había hecho bastante bien el día de Cruz Azul, pero no estuvo tan bien con el balón y ahora estuvo mucho mejor, hizo cosas muy interesantes. Seguramente, no es lo mismo meter goles en la Copa que en la Liga. Hay un reglamento aquí, no se puede faltar el respeto al nadie, pero no creo que esa sea su intención. Nos tomamos muy en serio la reacción en esta organización”, agregó Tomás Boy.

Luego de que el árbitro César Arturo Ramos no lo expulsara durante el Clásico Tapatío que definió Alexis Vega con su golazo, la Comisión Disciplinaria sí podría sancionarlo. Aunque Tomás Boy insiste en que no sería merecido. “Para mí fue accidental, evidentemente quiso quitarse al camisa y como no pudo porque estaba atorada, se bajó el short. Fue medio segundo, digo… qué te voy a decir”, sentenció.

Este martes, el técnico de Chivas habló con Alexis Vega durante el entrenamiento, pero descartó que hubiera un regaño. “No hablamos de eso, yo hablo del juego. Por ejemplo, la semana pasada hablé con Briseño porque estaba haciendo declaraciones muy fuertes para mí, me parecían muy fuertes. Parecía que lo estaban sacando de concentración, incluso le bromeé que no iba a jugar, estaba tristísimo y le dije hasta una hora y media antes que sí iba a jugar”, detalló.

“Los jugadores no deben distraerse, ahorita están en un camino muy bueno pero aquí hay muchísima libertad para que se expresen, guardando la distancia de la organización donde están, que deben saberla respetar. Con Vega platicaba que me gustaría que participara más en el juego inactivo, con el balón es extraordinario, cuando lo toma difícilmente se lo quitan, pero me gustaría que participe más cuando la jugada no está en su zona, es importante porque esto elevaría su nivel. Él puede más, tiene muchísimas habilidades, tiene una potencia difícil de ver en un delantero”, concluyó Tomás Boy.

