Horacio Llamas se descarta para coach de la selección mexicana de basquetbol

Horacio Llamas, uno de los máximos referentes del basquetbol mexicano, descartó convertirse en el próximo entrenador de la selección mexicana mayor de basquetbol luego de la repentina renuncia de Iván Déniz.

El primer jugador mexicano que pisó una duela NBA dijo que prefiere ayudar desde otra trinchera al basquet mexicano, tal como lo está haciendo ahora en la Asociación Deportiva mexicana de Basquetbol (Ademeba) al lado de la maestra Xóchitl Lagarda.

“Siempre se está buscando un entrenador para que este a cargo de los equipos, con el perfil que mejor encaje. Yo prefiero estar arriba, ayudar a todos y cada uno de los procesos de diferentes categorías. Prefiero que sea alguien que realmente esté sumergido en eso. En lo que yo estoy sumergido es en que nuestro país este más y más organizado en el basquetbol y que se esté trabajando. Que cada asociación de basquetbol del país esté sumando”, afirmó el ex jugador de los Phoenix Suns.

Se abstuvo de hablar sobre las razones que pudieron haber obligado a Déniz a dejar su cargo ya que prefiere enfocarse en las cosas buenas que esto dejó.

“No entendía tanto ese rollo del cheque, tengo entendido que ya lo recogió. (Déniz) fue mi coach en Soles, no se cuales fueron exactamente los motivos. Yo me enfoco en las cosas buenas que salieron de eso pero principalmente en los niños y niñas sub-17. Ese trabajo se lo merece mucho Enrique (Zúñiga) y Felipe Terrazas, ellos estuvieron trabajando todo ese proceso.¿Para qué me meto en cosas personales? Nunca lo he hecho. Él tiene sus razones y espero que le vaya muy bien en Soles de Mexicali, un equipo que ayudé a formar, a crear y siempre quiero que le vaya bien. Vamos a enfocarnos en las cosas buenas y ayudar para que sucedan cosas buenas en el basquetbol de nuestro país”, concluyó.

