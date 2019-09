Dimitar Berbatov anunció su retiro del futbol

Dimitar Berbatov, máximo goleador en la historia de la selección búlgara, anunció que pone fin a su carrera futbolística a los 38 años tras más de un año sin equipo.

“Aunque cuando lo pienso nunca es el final, porque me quedaré en el fútbol de una forma u otra, es hora de decir que después de casi 20 años jugando al fútbol dejo mi carrera profesional “, escribió Berbatov en su cuenta de Instagram.

We couldn't let tonight go by without wishing Dimitar Berbatov all the best in his retirement ♥️ pic.twitter.com/3lhgyfO2OP

— Manchester United (@ManUtd) September 19, 2019