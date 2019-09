'Pantera' Rodríguez está listo para otra guerra en UFC México

Poco más de cuatro años después, el peleador Yair “Pantera” Rodríguez está de regreso en México para estelarizar la quinta función que la empresa de Artes Marciales Mixtas UFC organiza en este país, donde el sábado enfrentará al peligroso Jeremy Stephens en la Arena Ciudad de México.

Sergio Meléndez/Publisport

El de Parral, Chihuahua, hizo su debut con la promoción precisamente en la CDMX en noviembre del 2014 con victoria sobre Leonardo Morales por decisión unánime, y regresó en 2015 para vencer a Charles Rosa. A partir de entonces su carrera ha ido en ascenso con récord de 7 peleas ganadas y una derrota.

Sergio Meléndez/Publisport

Tras perder con Frankie Edgar en mayo de 2017, volvió en 2018 para pelear y noquear al “Korean Zombie” Chan Sung Jung en una pelea ensangrentada y de alarido, por lo que para su batalla contra Stephens, no descarta algo similar pues el también conocido como “Lil Heathen” también es un peleador agresivo.

Sergio Meléndez/Publisport

“Todos estamos listos para una guerra, él también es muy agresivo. Creo que todos debemos estar preocupados porque no nos noqueen, para que no nos den una chinga pero para eso venimos preparados y listos”, declaró el “Pantera.

Sergio Meléndez/Publisport

Rodríguez Portillo se dijo preparado y fuerte después de haber hecho su preparación en el Centro Ceremonial Otomí, en Toluca, Estado de México, por lo que prometió una buena pelea: "Nos preparamos bastante duro durante tres semanas, me siento contento, fue una preparación bastante intensa, dura. El simple hecho de estar allá, quedarte, dormir por un largo periodo ha sido diferente pero me siento bien, más seguro y el sábado voy a entregar el corazón como siempre lo entrego”, afirmó.

Sergio Meléndez/Publisport

Y se mostró humilde al mencionar que el hecho de encabezar el cartel no lo hace un peleador más importante que los demás.

Sergio Meléndez/Publisport

“Soy solamente el último peleando en la cartelera, no siento que sea de mayor importancia. Creo que todos aquí tenemos un rol importante como atletas mexicanos”.

Brandon Moreno vs Askar Askarov/ Sergio Meléndez/Publisport

Finalmente mencionó que el estar en un cartel repleto de peleadores mexicanos lo hace sentir más cómodo de cara a la pelea de este sábado.

Vanessa Melo vs Irene Aldana/ Sergio Meléndez/Publisport

“Me siento más en confianza, más como en casa, son rostros que ya he tenido la oportunidad de ver durante muchas peleas, no solamente en esta ocasión y pues contento. A todos mis compañeros los veo como amigos y me siento muy motivado y apoyado”, concluyó.

José Quiñonez vs Carlos Huachin/ Sergio Meléndez/Publisport

Victoria acercaría a Alexa Grasso a pelea titular

Sergio Meléndez/Publisport

La peleadora mexicana Alexa Grasso sabe que una victoria sobre Carla Esparza la acercaría más a una pelea titular por el título mundial de peso paja, por lo que tratará no desaprovechar la oportunidad.

Sergio Meléndez/Publisport

“Si se presenta la oportunidad claro que la tomaré. Estoy contenta de pelear contra Carla Esparza, también contendiente al titulo y fue campeona. Es una gran oportunidad para mi, siempre me gusta tomar retos”, afirmó.

Martín Bravo vs Steven Peterson/ Sergio Meléndez/Publisport

Dijo que está preparada para lo que Carla pueda presentar como su boxeo, algo que ha utilizado en sus últimas peleas.

Sergio Meléndez/Publisport

“He visto que boxea mucho, estoy lista para sus manos. He trabajado bastante mi lucha, mi jiu jitsu, entonces para donde me lleve, arriba, abajo, en la jaula, estoy lista”, afirmó la tapatía.

Sergio Meléndez/Publisport

Por otra parte, dijo que aunque le gusta pelear en la Ciudad de México, su sueño es que algún día UFC se presente en su casa, en Guadalajara, Jalisco.

Sergio Meléndez/Publisport

“Me encanta pelear en la Ciudad de México, las peleas más importantes de mi carrera las he tenido aquí. Hace muchos años gané un Grand Prix aquí y ahí realmente inició mi carrera, fue la pelea más importante y la más dura; ahí fue cuando decidí que quería hacer esto toda mi vida. Me encantaría, sería mi sueño más grande que UFC fuera a Guadalajara”, finalizó.

Sergio Meléndez/Publisport

CARTELERA COMPLETA:

Estelar:

Yair Rodríguez vs Jeremy Stephens

Semifinal:

Carla Esparza vs Alexa Grasso

Principal:

Vanessa Melo vs Irene Aldana

Martín Bravo vs Steven Peterson

Brandon Moreno vs Askar Askarov

Preliminares:

José Quiñonez vs Carlos Huachin

Marco Polo Reyes vs Kyle Nelson

Sergio Pettis vs Tyson Nam

Vinicius Castro vs Paul Craig

Ariane Carnelossi vs Angela Hill

Sijara Eubanks vs Bethe Correia

Claudio Puelles vs Marcos Rosa Mariano

UFC Fight Night México

Arena Ciudad de México

Sábado 21 de septiembre

A partir de las 14:00 horas

Transmisión: Fox Sports

TAMBIÉN PUEDES LEER:

La Volpe afirma que Necaxa, Querétaro y América ‘juegan horrible y están arriba’

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV