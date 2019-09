Preocupa al Atlas el caso del refuerzo Manuel Balda

Manuel Balda fue el primer refuerzo anunciado por Atlas para el actual torneo y hasta el momento, ni siquiera ha podido debutar en la Liga MX. El caso del futbolista ecuatoriano ya preocupa tanto al técnico Leandro Cufré como la directiva rojinegra. Y es que el jugador simplemente no ha podido adaptarse a las condiciones que le exige el futbol mexicano.

El sudamericano de 27 años de edad arribó al Atlas procedente de El Nacional de Ecuador, donde era capitán y destacó con muy buenas actuaciones. Incluso, llegó a ser convocado a la Selección de su país. Sin embargo, en México no es considerado por su actual equipo y el tema se complica conforme avanza el Apertura 2019, pues el jugador no logra estar en condiciones.

Su estadía en el país se limita hasta ahora a 67 minutos con el primer equipo en el partido de Copa MX frente a Pachuca (1-1) el pasado 30 de julio. Además, jugó otros 67 minutos con el cuadro Sub-20 del Atlas, el 14 de septiembre contra Chivas, en el Clásico Tapatío de división inferior que ganaron los Zorros por 3-1. El apartado físico preocupa pues Manuel Balda no es capaz de soportar un partido completo.

“La verdad que estamos esperando que se adaptase al futbol mexicano. Le está costando más de lo que pensábamos su adaptación. En copa jugó 67 minutos, sale lesionado; después, es el único jugador que no puede completar 90 minutos. No le da físicamente para completar los 90. El otro día en la Sub-20 quisimos que jugara para tomar ritmo”, explicó el técnico Leandro Cufré.

“En Estados Unidos (durante un amistoso) pidió el cambio al 60' porque no aguantó el ritmo. En la Sub-20 no aguantó el ritmo y el técnico lo quita. Tiene que adaptarse rápido, es el único que hasta hoy no pudo completar 90 minutos, ni en la Copa, ni en la Sub-20, ni en amistosos. No lo hemos podido ver 90 minutos y no puedo contar con un jugador que sé que no va a rendir al máximo. Es un poco preocupante su situación”, reconoció el técnico argentino.

Así, Manuel Balda tendrá que apresurar el proceso de adaptación. Ya tardó mucho más tiempo de lo esperado y el técnico Leandro Cufré no lo tomará en cuenta mientras no logre estar bien físicamente. Si no se da prisa, su paso por México podría resultar más breve de lo que imaginaba.

