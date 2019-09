VIDEO: Vinicius Jr. llora tras marcar un gol frente al Osasuna

Vinicius Jr. rompió una sequía de más de 8 meses sin marcar con el Real Madrid, lo que provocó que se arrodillara en el piso y se pusiera a llorar de la emoción, liberando la presión que los aficionados merengues pusieron sobre él.

Depois de algumas vaias, Vinicius Júnior responde à torcida do Real Madrid com um golaço e desaba no choro! pic.twitter.com/n1zYSaNets

— Marquinhos Assunção (@marquinhosassun) September 25, 2019