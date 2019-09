'Pollo' Briseño, apenado, quiso visitar a Giovani en el hospital

La lesión de Giovani dos Santos durante el Clásico Nacional fue por demás aparatosa. Se la provocó una imprudente entrada de Antonio Briseño. El propio futbolista de Chivas estaba tan angustiado, que al salir del Estadio Azteca quiso visitar al futbolista del América en el hospital, pero no fue posible debido a que entró a quirófano.

“Estuve en contacto anoche con la directiva de América, con el doctor ahorita en la mañana también hablé. Anoche quería yo visitarlo junto con el ‘Pollo’, pero ya lo operaron tarde. El doctor me comentó que era complicado en ese momento. Ahorita hablé con uno de los doctores, me comentó que fue una buena operación, estará algunos días, pero ahorita están evitando las visitas. Más tarde hablaré con él porque nos sentimos apenados por esa lesión. Ustedes conocen al ‘Pollo’ no es un tipo mal intencionado, es una realidad. Fue una entrada imprudente, excesiva, pero sí puedo confirmar que el Pollo no es un jugador mala leche”, explicó Mariano Varela, director deportivo de Chivas.

La mañana de este domingo, el plantel del Rebaño Sagrado volvió a la ciudad de Guadalajara. Y el directivo rojiblanco explicó que su jugador estaba sumamente apenado tras lo ocurrido en la cancha del Estadio Azteca. Por eso tenía la intención de visitar a Giovani dos Santos.

“Él me decía ‘la verdad, Mariano, que no lo hice con una mala intención’. Le dije ‘Pollo’, yo te conozco. Es una realidad, sí fue una entrada con una fuerza como es él, pero no es un tipo mala leche, de verdad te lo digo. La cara de él, estaba angustiado, estaba preocupado, quería ir (al hospital), le dije tranquilo ‘Pollo’, vamos a ver qué sucede, hay que entender los tiempos, pero estaba muy angustiado el ‘Pollo’, muy triste”, reveló Varela.

“Repito, la gente que lo conoce se da cuenta que es así y de repente oigo comentarios de ex jugadores cuando comentan que es mala leche y creo que están completamente equivocados. No justifico una cosa, pero él vive así, él se brinda así en la cancha, lo único que tiene que bajar sus revoluciones, pero de eso a decir que es un tipo mala leche, me parece que no”, reiteró.

Reconoció, además, el riesgo de que Antonio Briseño sea inhabilitado durante el tiempo que Giovani no pueda jugar y dijo que acatarán la decisión. “Lo que te puedo decir es que de acuerdo al reglamento de sanciones, ya incluso la Comisión Disciplinaria puede levantar un oficio, no tiene que pedirlo el América. Han cambiado los reglamentos y en este caso la Comisión Disciplinaria puede levantar un oficio para dar investigación a estos hechos. Van a ver los hechos, al final hay dos sanciones, una es por supuesto el juego brusco grave que está asentado en la cédula y posteriormente sería la investigación de oficio”, detalló.

“No creo que haya intención de escupir”

Además, Mariano Varela ofreció su punto de vista sobre otra polémica surgida en el Clásico Nacional. En una fotografía, parece que Guillermo Ochoa escupiera al “Pollo” Briseño al reclamarle por la entrada sobre Giovani. Pero el directivo de Chivas no cree que haya existido intención de que ocurriera tal cosa.

“Hablé con Víctor Guevara (de la Comisión Disciplinaria), van a investigar. La verdad no he platicado con el ‘Pollo’, pero yo lo que creo es que Memo Ochoa es un tipo muy educado. La verdad no creo que haya tenido la intención de escupir, hay que analizar, pero eso lo hace la Comisión Disciplinaria”, finalizó.