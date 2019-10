“Nos tenemos que ir todos los jugadores”: Alexis Vega

Los técnicos desfilan uno tras otro. Son ya muchos los cambios en la banca de Chivas a lo largo de los últimos meses. Pero los buenos resultados no llegan: el equipo sigue en crisis, cerca de su quinto torneo sin Liguilla y peleando el descenso. Por eso, Alexis Vega reconoce que los responsables son los jugadores. Y sentencia: “si nos tenemos que ir, nos vamos todos”.

“Con Boy, con Coyote en su momento o con Cardozo, el equipo no ha mostrado su mejor versión. Los jugadores somos los responsables. Por ahí, la gente ya está cansada de tantas palabras y lo digo sin miedo: si nos tenemos que ir, nos tenemos que ir todos los jugadores. Yo creo que no hemos sabido jugar como nos lo han pedido y nosotros somos los únicos que podemos sacar esto adelante”, explicó este lunes.

“Obviamente es lo que pensamos siempre, como dijo el profesor (Luis Fernando Tena) llegando, él no viene pensando en el próximo torneo ni mucho menos. Él vino a trabajar y sabemos que cambian el técnico, pero nosotros somos los responsables los que estamos dentro de la cancha. Por ahí lo dijo el 'Pollo': así llegue Guardiola, si nosotros no estamos bien, no vamos a llegar a nada y bueno. Estamos tratando de rescatar este torneo, queremos calificar, pero tenemos que trabajar paso a paso y saber la importancia que tiene estar aquí en Chivas”, agregó.

Y descartó que al plantel de Chivas le quede grande esa histórica camiseta. “Nada de eso, creo que todos los jugadores que han llegado son de mucha calidad y personalidad. Sabemos que podemos dar lo mejor de nosotros siempre y hemos estado con mucha mala suerte. Hemos jugado partidos buenos y nos han ganado. Entonces, tenemos que seguir trabajando, insistiendo porque sabemos que tarde o temprano va a pasar esto”, sentenció.

Acepta la multa

Por otra parte, aceptó la sanción económica que le impuso la directiva por aparecer en un video consumiendo bebidas alcohólicas. “Tranquilo, obviamente aquí lo que decida el club lo vamos a tomar de la mejor manera. Por ahí ya lo había platicado con él (Mariano Varela), lo platiqué con Amaury (Vergara). Fue el cumpleaños de mi señora, festejé, se filtró un video, pero bueno, somos seres humanos y de estos errores se aprende. Si hay que pagar una multa, hay que pagarla”, señaló.

Finalmente, habló del mal estado anímico de Antonio Briseño, tras la imprudente entrada en la que lesionó a Giovani dos Santos. “El 'Pollo' está muy triste, lo vimos desde el regreso de Ciudad de México a Guadalajara, no ha sido el mismo desde que él llegó. Tratamos de hablar con él todos los días, sabemos que son jugadas que todos estamos expuestos a sufrir, él no lo hizo con mala intención. También lo lamento mucho por Gio que venía saliendo de una lesión, venía jugando y le deseamos una pronta recuperación. Y bueno, el mismo 'Pollo' ya pidió disculpas”, concluyó Alexis Vega.

