Los tres futbolistas de Chivas que han jugado todo el torneo

Chivas no levanta y vive una profunda crisis de la que no encuentra salida. Ya dos técnicos han pasado por la banca rojiblanca en el Apertura 2019 y en la cancha no ha tenido continuidad en su 11 inicial. Por eso, son solo tres los jugadores que fueron titulares en cada uno de los 11 encuentros disputados hasta la fecha.

1. Alan Pulido

El delantero rojiblanco es el único de todo el plantel que ha disputado los 11 partidos del torneo completo. Suma 990 minutos de actividad en los que acumula seis goles, tres de ellos de penal. En anotaciones ya es su mejor fase regular con la camisa de Chivas, pero de poco ha servido para componer el rumbo del equipo.

2. Jesús Molina

Es el capitán del Rebaño Sagrado y tanto con Tomás Boy como con Luis Fernando Tena ha sido titular indiscutible. Comenzó todos los partidos hasta el momento, pero no todos los completó. Suma 912 minutos totales, luego de que salió de cambio en las jornadas uno (Santos), dos (Tigres), tres (Puebla) y diez (Morelia).

3. Isaac Brizuela

El “Conejito” es el otro futbolista rojiblanco que inició todos los partidos disputados hasta ahora en el Apertura 2019. Pero de los 11 encuentros, sólo pudo completar cinco, para acumular 871 minutos. El experimentado extremo derecho no vive su mejor torneo y por eso ha sido un cambio recurrente en seis partidos.

