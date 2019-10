Mexicano Jorge Gutiérrez recibe invitación de Nuggets para su training camp

El basquetbolista mexicano Jorge Gutiérrez fue invitado por los Denver Nuggets al training camp que se realizará en el Centro de Entrenamiento Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos en Colorado Springs del 1 a 5 de octubre de 2019.

El mexicano llegó hace un mes a Denver para continuar su preparación en el verano y durante su estancia en Estados Unidos pudo entrenar con los Nuggets. Fue así como recibió esta oportunidad que lo tiene muy emocionado.

"El trabajo fue muy duro durante este mes y esta invitación me hace sentir muy orgulloso, estoy consciente de que va a ser muy difícil porque es un equipo con jugadores de alto nivel, quiero seguir echándole ganas y continuar compitiendo. Me siento cómodo, la rodilla ha mejorado y anímicamente me encuentro bien. Esperemos que el resultado al final de esta semana sea positivo", comentó Gutiérrez.

Durante su estancia en la NBA, Jorge disputó un total de 47 partidos, 35 con Brooklyn Nets en dos temporadas, 10 con Milwaukee Bucks y 12 con Charlotte Hornets.

