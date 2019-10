Leandro Cufré pide al Atlas continuar trabajo con humildad

Los últimos resultados le devolvieron la tranquilidad al Atlas, pero el técnico Leandro Cufré no quiere que sus jugadores se relajen. Por eso, el estratega argentino les pide seguir trabajando con humildad, en busca del objetivo, que es meterse a la Liguilla. Ahora mismo, los Zorros están fuera de zona de calificación, pues son novenos del Apertura 2019.

“Haciendo un análisis. Hay equipos con los mismos puntos y sin la diferencia, seríamos quintos, porque esa es la realidad. En calidad de puntos, estaríamos en quinto lugar general, con la diferencia de goles. Así que creo que debemos seguir por ese camino de la humildad y trabajo. No hay de otra, debemos seguir con el trabajo”, explicó Leandro Cufré.

El argentino también da importancia a la proyección que se le ha dado a la cantera. Atlas enfrenta la Copa MX con una buena cantidad de jóvenes surgidos de sus fuerzas básicas y hasta hoy han respondido con buenos resultados. “En el proyecto está potenciar a los canteranos y darles minutos. Por lo general, los equipos optan por darle minutos a los de ataque y nosotros ponemos a toda la línea defensiva. Hay que jugársela y apostar por los jóvenes. Nosotros tenemos que administrar este buen material”, sentenció el entrenador.

Finalmente, reconoció la labor del ecuatoriano Manuel Balda y el argentino Ricardo Álvarez. El martes pasado, jugaron los 90 minutos en el triunfo por 2-0 frente al Zacatepec, en la Copa MX. “Muy bien, muy bien. La verdad que ya están listos, los vi bien. Me gustó todo el equipo porque no era fácil de inicio, se jugó con gran actitud y eso me gustó”, concluyó Leandro Cufré.

Lo más visto de Publimetro TV: