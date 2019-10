'Chicharito' pone al Sevilla como líder de grupo en la Europa League

Javier Hernández volvió a aparecer en los momentos importantes, y con su solitaria anotación dio el triunfo al Sevilla sobre el APOEL de Chipre en la Europa League, con lo que el cuadro español se puso como líder del grupo A con seis puntos.

Por segundo partido consecutivo en el certamen, “Chicharito” volvió a hacerse presente en el marcador pues en la presentación del Sevilla también abrió el marcador ante el Qarabag.

Ante APOEL el atacante mexicano abrió el fuerte cerrojo del conjunto chipriota al minuto 17 en una jugada donde estuvo atento en todo momento a su compañero Munir quien puso un potente centro raso por izquierda y Hernández llegó puntual a la cita para la anotación.

“Chicharito” volvió a marcar a los 67 minutos, pero el gol fue anulado por fuera de juego y fue todo lo que hizo en el partido pues fue sustituido por Dabbur en el 79.

Al final del partido 'Chicharito' se mostró contento por su primera titularidad en el Sánchez Pizjuán, donde gracias a un gol suyo que “ayudó para sumar los tres puntos".

"Nos habría gustado brindar más goles, más llegadas, pero siempre firmamos el 1-0. Quiero darlo todo cada oportunidad que se me brinde. Nos vamos contentos, con los tres puntos y a pensar en el domingo", añadió.

El internacional azteca confesó estar "con el deseo de devolver toda la confianza depositada" en él con el club sevillista pero advirtió que "este triunfo ya se debe olvidar porque llega el partido del domingo" en el campo del Barcelona.

Chicharito with another goal in the Europa league ✔️pic.twitter.com/vyB0QxRnGJ

— J. Velazquez (@JuanDirection58) October 3, 2019