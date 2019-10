Despiden a futbolista por robar reloj de compañero valuado en 80 mil dólares

El OGC Nice dio a conocer el despido del joven futbolista Lamine Diaby-Fadiga después de que éste robara el reloj de su compañero Kasper Dolberg, valuado en 80 mil dólares.

Doldberg, que venía proveniente del Ajax, denunció que alguien le había sustraído un reloj, lo que derivó en una investigación y la posterior confesión del juvenil.

Tras conocer que el club le rescindió el contrato, alegando que no podían “dejar pasar por alto semejante falta”, el propio jugador reconoció en una carta los motivos que lo llevaron a quitarle el reloj a su compañero.

“Desafortunadamente, me lesioné para muchos meses y mi vuelta a la competición fue aplazada tras recibir una tarjeta roja en un partido con el equipo sub 19. Mi situación de fracaso contrastaba con el éxito y el aura de Kasper (Dolberg), mi compañero. Me la agarré con él sin ningún motivo, quizá por celos. En vez de luchar en la cancha para competirle (el puesto), actué como un cobarde. Mi acto no estuvo guiado por un afán de lucro, sino por despecho, la frustración y el sentimiento de no estar considerado”, escribió Diaby-Fadiga en las redes sociales.

El joven delantero reveló también que pidió disculpas por lo sucedido a las autoridades del club, al propio Dolberg, al capitán Dante y al entrenador Patrick Vieira, además de devolver lo robado a su dueño, aunque nada fue suficiente para evitar su salida.

Diaby-Fadiga ha fichado en las últimas horas con el París FC hasta 2023, equipo que es último en la Ligue 2 (segunda división de Francia). “Después de que rápidamente nos pusieran al corriente del caso, nos pusimos en contacto con Lamine, quien nos expresó su remordimiento. Este error de juventud no borra sus cualidades humanas y su integridad. Durante las negociaciones, el jugador nos manifestó sus ganas de redimirse mostrándose irreprochable tanto dentro como fuera de la cancha”, declaró Pierre Dréossi, director deportivo del equipo de la capital francesa.

