Oswaldo Alanís: “Ha habido mil jugadas más fuertes”

La imprudente entrada de Antonio Briseño sobre Giovani Dos Santos ha sido objeto de debate durante los últimos días. La lesión del americanista fue aparatosa, pero existe un consenso de que no hubo “mala leche” del jugador de Chivas. El rojiblanco Oswaldo Alanís, también defensa central, analiza la acción de su compañero y ve mala fortuna, pues recuerda que ha visto “mil jugadas más fuertes”.

“Son errores, es una falta que pudo haber sido una falta muy sencilla que ni tarjeta le hubieran sacado, pero desafortunadamente pasa una situación que el taco se atora en la pierna. Ha habido mil jugadas más fuertes, hemos vivido hasta en entrenamientos y no pasa nada. En esa ocasión se atora en la pierna, viene el corte de Gio, se siente feo y no es algo que le deseamos a nadie”, explicó Alanís.

“Difícil también de vivir, pero decir que se equivocó… es una jugada muy normal de futbol, que pudo ser una falta táctica que intentó hacer, no sé cuál fue la intención, pero no es a la magnitud como terminó siendo. No era la intención, desafortunadamente pasó eso, pero ahora ya más tranquilo, pensando las cosas más sereno toda la gente. Él está tranquilo, trabajando y pensando en lo que viene”, añadió.

“Lo veo tranquilo, sí lo veía muy preocupado los primeros días, aunque es muy fuerte, que tiene un carácter, que ha luchado bastante y sabe ser líder. Sí le había costado, sí estaba muy mermado, queriendo remediar algo que no hizo intencionalmente, algo que no hubiera querido que pasara. La forma de ayudar es siendo positivo, diciéndole que estuviera tranquilo, que al final la vida siempre te regresa lo que das y cuando no lo haces con mala intención, se resuelve de la mejor manera”, sentenció Oswaldo Alanís.

Ahora, todos en Chivas tratan de ayudarle a reponerse del golpe anímico que significó para Briseño el lesionar a un compañero de presión. “La mejor manera es apoyarlo, que siga trabajando y que pese a que haya mil opiniones, tanto muy drásticas como unas de apoyo, se mantenga tranquilo. Que sepa que lo que hizo fue con la intención que él sabe y que no fue de mala leche. Creo que él está tranquilo, ahora está trabajando esperando el tiempo que debe estar suspendido, pero consciente de que no lo hizo con mala intención, lo apoyamos, para eso estamos en los equipos”, señaló.

Oswaldo Alanís reveló cómo encontraron al “Pollo” Briseño en el vestidor del Azteca. “Sí llegas al vestidor y lo ves de cierta manera en shock, viviendo una situación difícil, no entendiendo, sin analizar los videos, sin tener mucha referencia de cómo se dio. Sí estaba dolido, era complicado, estaba el ‘Pollo’ un poco sacado de onda, sereno en cierto sentido porque no podía hacer nada, esperando a ver cómo se iban resolviendo las cosas. Estaba tranquilo, sentado en su lugar esperando, escuchando las indicaciones del técnico. Realmente tampoco… creo que en la vida hay que ser un poquito mesurado, tampoco iba estar llorando y destrozado, pero sí estaba triste, sí estaba dolido, sí estaba un poco consternado, preocupado por lo que había pasado y lo que pudiera pasar también”, recordó.

