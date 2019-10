Jorge Gutiérrez pierde oportunidad de jugar para Denver Nuggets

El basquetbolista mexicano Jorge Gutiérrez se quedó sin la oportunidad de volver a la NBA luego de que el entrenador Mike Malone de los Denver Nuggets lo cortara en los campos de entrenamiento.

El de Chihuahua había firmado un contrato de exhibición por 10 días pero no convenció al técnico. De esta manera el jugador falló en su intento de volver a jugar en la NBA. En 2015-16 lo hizo para los Charlotte Hornets y anteriormente había sido parte de los Brooklyn Nets y Milwaukee Bucks.

Se desconoce el futuro del jugador.

Jorge Gutierrez and Elijah Millsap both have been waived and will not travel to Portland with the Nuggets.

Malone gave them a lot of praise for the job they did in camp.

P.J. Dozier seems to still be with the team.

The Nuggets have one roster spot left.

— T.J. McBride (@TJMcBrideNBA) October 7, 2019