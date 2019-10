Mauricio Cuero cambió los abucheos por aplausos de la afición del Atlas

El ecuatoriano Mauricio Cuero ha sufrido para ganarse un lugar en el Atlas. Los aficionados lo cuestionaron fuertemente por el bajo nivel exhibido en las primeras jornadas. Pero el técnico Leandro Cufré le dio confianza y poco a poco, el jugador logró convencer hasta cambiar los abucheos por aplausos. Ahora, el sudamericano tiene respeto por parte de los seguidores.

“Tranquilo por la situación de los aficionados. La gente está en todo su derecho y eso no me va a molestar. Siempre es cuestión de trabajar, mejorar día a día y en el momento que me toque, aprovechar la oportunidad. Me ha tocado con el pasar de los partidos y he ido ganando confianza. El respaldo del cuerpo técnico y de todos los jugadores es muy importante para que estos resultados se den”, explicó Cuero.

En los partidos ante León (1-1), Querétaro (2-0) y Tijuana (2-2), Mauricio Cuero tuvo actuaciones destacadas. No ha logrado marcar goles, pero sí da asistencias que contribuyen a los resultados positivos. Así, el ecuatoriano ha respondido de buena manera a la confianza que le brinda el técnico argentino. Reconoce que no ha sido sencillo hacer caso omiso a los abucheos que recibió en el pasado.

“Trato de estar metido en el partido, porque si me pongo a pensar en la gente y a escuchar lo que dicen, me voy a desconcentrar totalmente. Eso lo dejo de lado y me enfoco en el partido. Esto me motiva a seguir haciendo las cosas bien para ayudar a los compañeros y aportar un granito de arena. Creo que eso en vez de servir para mal, me sirve para bien. La afición de Atlas es muy exigente y no me molesta. Están en todo su derecho, es cuestión solo de aprovechar la oportunidad que se me esta dando”, señaló.

