Miriam García vuelve a Chivas tras una larga rehabilitación

La alegría de Miriam García es evidente después de volver a entrenar con sus compañeras. La futbolista de Chivas y de la Selección Mexicana por fin vuelve a entrenar con normalidad, tras una larga rehabilitación. Hace casi 11 meses que disputó su último partido con la camiseta rojiblanca y hoy celebra estar por fin de regreso.

El 17 de noviembre del año pasado disputó su último encuentro con Chivas. No pudo arrancar el Clausura 2019 por una lesión y finalmente, en febrero fase lastimó de nuevo pero esta vez fue más grave: ruptura de ligamento cruzado de la rodilla derecha. Fue operada y salió del quirófano con un pronóstico de siete a nueve meses para volver.

“Tuve dos lesiones seguidas y llevo casi un año sin actividad dentro de cancha. Había estado entrenando, pero no es lo mismo el ritmo de juego. Me encantaría y voy a trabajar a tope para estar, pero también soy consciente que tengo que ir con paciencia. Si mis compañeras están mejor, debo apoyar y hacer lo que me corresponde”, explicó este miércoles, ya de regreso a los entrenamientos.

Sin embargo, volver a verla en la cancha con la camiseta de Chivas no será inmediato. La rehabilitación concluyó, pero ahora viene un proceso para recuperar el ritmo futbolístico. “Culminó con su proceso de rehabilitación y concluyó con su programa de readaptación al trabajo físico, por lo cual esta semana ya ha entrenado junto al primer equipo femenil. Le tomará de 4 a 6 semanas estar al 100 por ciento para poder ser considerada por el cuerpo técnico para jugar en la Liga”, detalló, por su parte, la doctora Navid Rodríguez.

Lo más visto de Publimetro TV: