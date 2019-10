Trump critica a Kerr y Popovich por no defender a NBA en conflicto con China

El presidente de los Estados Unidos “puso más leña al fuego” del conflicto político entre la NBA y China y tachó de temerosos a los entrenadores Steve Kerr y Gregg Popovich por no fijar una postura a favor de su lugar y país.

"Veo a este tipo, Steve Kerr, que parecía un niño pequeño asustado de responder una pregunta, no pudo responderla, estaba temblando. ‘Oh… oh… oh…, no sé’, no sabía cómo responder la pregunta, pero habló muy mal de los Estados Unidos", se burló el presidente estadounidense.

"Veo a Popovich y fue más de lo mismo, pero no se veía tan temeroso. Hablan mal de los Estados Unidos, pero cuando se trata de hablar de China, no dicen nada malo. Me parece bastante triste".

El problema comenzó cuando el gerente general de los Rockets, Daryl Morey, publicó una imagen en Twitter a favor de Hong Kong, lo cual hizo que el gobierno chino bloqueara todas las señales y la indumentaria relativa al equipo de Houston.

Sobre esta situación, Trump comentó. "Tienen que solucionar su problema. La NBA sabe lo que hace, pero veo cómo Kerr, Popovich y cómo son complacientes con China, pero con su propio país, pareciera que no lo respetan. ¡Vaya diferencia! Para mí, es muy triste".

