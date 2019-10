Chivas femenil lamenta haber regalado 45 minutos

El técnico de Chivas femenil, Ramón Villa Zevallos, terminó especialmente molesto. No sólo por la derrota de este domingo frente a Santos, por 3-2, sino porque el descalabro se construyó con errores de su propio equipo. El entrenador reconoció al término del encuentro que el Rebaño Sagrado regaló el primer tiempo a las visitantes y nunca pudo reponerse de eso.

“Desafortunadamente fue un mal primer tiempo que regalamos los goles con desatenciones. Después, no nos alcanzó para remontar aunque hicimos los ajustes necesarios. Así es el futbol, regalamos los primeros 45 minutos y no nos alcanzó para empatar”, explicó el estratega.

“Esto es aprendizaje, hemos corregido detalles, pero no podemos cometer ese tipo de errores infantiles que ya se había trabajado. Que nos sirva de aprendizaje para no volverlo a cometer, darle vuelta a la página y corregir de cara al Clásico (próximo fin de semana contra Atlas) para tratar de ganarlo”, agregó Villa Zevallos.

“Fue un mal primer tiempo para mí, primero una jugada que le hace el balón un extraño (a la portera Blanca Félix), nos sorprendieron, quisimos corregir pero no nos alcanzó. Por eso hice los ajustes en defensa donde estábamos fallando, no salieron en su día, estaban distraídas. En el segundo tiempo se pudo corregir y a seguir trabajando porque no podemos regalar ese tipo de errores”, sentenció el técnico de Chivas.

La guardameta Blanca Félix se equivocó de fea manera al arranque del encuentro y apenas al minuto 2 permitió que Santos tomara ventaja. Pero el técnico de Chivas evitó responsabilizarla por la derrota. “Así es el futbol, no pasa nada, todos nos podemos equivocar y va pasar más veces. La idea es que se repongan rápido, en el equipos todas ganan y todas pierden. No hay un culpable, somos un equipo y ahora a corregir los detalles finos para en el siguiente partido no volverlo a cometer”, finalizó Ramón Villa Zevallos.

