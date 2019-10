Chivas no está enfermo: Luis Fernando Tena

Cualquiera pensaría que Chivas está gravemente enfermo. Lleva cuatro torneos consecutivos sin calificar a la Liguilla por el título del futbol mexicano y está cerca de un quinto fracaso al hilo. Pero el técnico Luis Fernando Tena resta importancia a todo eso y asegura que su equipo está sano para luchar hasta el final del Apertura 2019.

“No, yo lo veo muy sano, lo que he visto en el poco tiempo que llevo aquí y en los entrenamientos es un vestidor muy unido. Veo jugadores muy dispuestos al esfuerzo, jugadores que quieren salir de esta mala racha. No he detectado ninguna enfermedad hasta ahora y soy optimista hacia el futuro en estos partidos que nos quedan”, explicó este martes el técnico de Chivas.

Y asegura que su equipo está tan sano que peleará por calificar. “Vamos a luchar hasta el final por llegar a la Liguilla. Estamos conscientes que estamos rezagados y que es difícil, pero mientras haya esperanza matemática, vamos a pensar en Liguilla. Además, siempre vamos a pensar en jugar bien al futbol y dejar todo, más allá si tenemos chance o no de Liguilla, hoy todavía tenemos y en eso estamos pensando, ir a Monterrey a ganar y seguir con las posibilidades abiertas”, señaló.

Por otra parte, ve con buenos ojos las opciones que se manejan para ser el próximo director deportivo de Chivas. “Tanto Néstor (de la Torre) como Ricardo (Peláez) son dos personas muy capaces, han demostrado su valía en muchos equipos. Afortunadamente esa decisión no me toca a mí y ya veremos. Cualquiera de los dos sería una buena decisión y podrían tener más candidatos, no sé, pero tampoco hay tanta prisa. Tenemos un muy buen plantel y hay que sacarle el mayor provecho posible”, afirmó Luis Fernando Tena.

Apoya al Veracruz

Los futbolistas del Veracruz viven una difícil situación. Tienen meses sin cobrar y amenazan con dejar de jugar. El técnico de Chivas, Luis Fernando Tena, mostró su apoyo hacia el gremio y dijo que nadie se puede hacer el desentendido sólo porque no ocurre en su club.

“Sé que les deben muchos dinero desde hace mucho tiempo y sí creo que tiene que haber solidaridad, apoyar de alguna forma a los jugadores del Veracruz. Después, hay que analizar bien lo que ha pasado, no estoy muy enterado a ciencia cierta lo que está pasando, pero en términos generales sí creo que hay que apoyar a jugadores y técnicos que no han cobrado”, explica el entrenador.

“Veracruz hay que apoyarlo, he tenido la suerte que no me ha tocado vivir esa situación, pero uno entiende lo que están pasando, tantos meses sin cobrar. Hay que apoyarlos y los jugadores está bien que estén unidos. No podemos hacernos los desentendidos porque no nos ha tocado a nosotros. Sabemos que el Veracruz no de ahora, desde hace tiempo está sin cobrar. Qué bueno que los jugadores se unan y puedan resolver esto”, concluyó.

