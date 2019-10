“En México se comen ansias por ver a Lainez triunfar”

Diego Lainez carga hoy con la obligación de ser el referente de la Selección Mexicana que buscará el boleto para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Sin embargo, su momento actual no es precisamente el mejor en España, pues es suplente con el Betis. Pero el ex técnico del Tricolor que se coronó en Londres 2012, Luis Fernando Tena, asegura que es parte de un proceso que requiere paciencia.

“Yo creo que Lainez es muy buen jugador, que no podíamos suponer que iba llegar a jugar a España y luego, luego iba a ser titular. Tiene que llevar a un proceso, tiene 18 años, compite con jugadores mucho más hechos que él. Ahora, aunque no sea titular, puede a ayudar mucho a esta Selección porque calidad tiene y está entrenando, no viene de una lesión ni nada, sino que está entrenando”, explicó Tena.

“Antuna, el ‘Piojo’ Alvarado, JJ Macías y muchos otros también tienen mucha calidad. Ahí creo que el Jimmy tiene un agradable problema para elegir su 11 y tendrá además una muy buena banca para revolucionar los partidos. También en media y defensa hay mucha gente, hasta en la portería”, añadió el hoy entrenador de Chivas.

El “Flaco” Tena percibe impaciencia del entorno respecto a Diego Lainez. “Quizá nosotros los mexicanos comemos ansias y queremos verlo triunfar desde los 18 años, siendo titular y destacar. Pero tiene que llevar un proceso normal, todo esto le está sirviendo y en poco tiempo va a ser titular. Es obvio que calidad tiene y la mostró desde hace dos años que apareció”, sentenció.

Finalmente, se dijo esperanzado de lo que la Selección actual puede hacer para buscar igualar el oro de Londres 2012. “La Selección olímpica la veo muy bien, la veo en buenas manos con el Jimmy Lozano, que es muy capaz, que se ha preparado mucho. Sobre todo, lo más importante es que hay una extraordinaria generación de jugadores. Ya la mayoría tiene mucha trayectoria en Primera División. Veo con mucho optimismo esa Selección, si repasas la lista incluso mucho ya están en la mayor. Hay mucha tela de dónde cortar: Jorge Sánchez, Montes, Angulo, Jonathan, Charly, Cervantes, Beltrán, Aguirre; adelante tiene al Piojo, Lainez, Antuna también da la edad, JJ Macías. Tiene una muy buena generación, muy buen cuerpo técnico y creo que podemos ser muy optimistas con esa Selección olímpica”, afirma.

