Leandro Cufré pide al Atlas no bajar la intensidad

Contra todos los pronósticos, Atlas ha hecho una temporada más que digna hasta el momento. Con el triunfo del viernes pasado, en casa del Puebla por 1-0, se metió nuevamente en zona de Liguilla. Pero se acerca la recta final del Torneo Apertura 2019 y el técnico Leandro Cufré sabe que para calificar, su equipo debe mantener la intensidad mostrada.

“Creo que no podemos bajar la intensidad, este equipo se caracteriza por mantener la intensidad durante los 90 minutos. No podemos bajar la intensidad, este equipo necesita mantenerse así y los muchachos seguir haciendo lo que están haciendo. Simplemente eso, no bajar y seguir por el mismo camino de humildad”, explicó el estratega rojinegro.

El entrenador argentino destaca también la inteligencia que tiene su equipo. Asegura que eso fue clave para el triunfo del viernes pasado, con un gol de Facundo Barceló a seis minutos del final. “Anotamos en el momento justo porque la verdad estuvimos dándole vueltas todo el partido y siempre propusimos nosotros. El equipo hizo un esfuerzo tremendo, nunca se desesperó. No debíamos desesperarnos nunca, ni tirar pelotazos porque no era la intención, sino ir por los costados, sacar buenos centros y ahí poder concretar. Estoy mu contento por ese triunfo que nos acerca más al objetivo”, sentenció.

Y no quiere que su equipo se relaje, pues recuerda que Atlas todavía tiene pendiente la fecha de descanso. “Es la regla y así nos tenemos que adaptar. Nos tocó en la jornada 18 eso de descansar y ahí vamos a tener que esperar los resultados de los demás equipos. Estamos preparados mentalmente para eso que nos toca antes de una Fecha FIFA, así que tendremos 21 días para preparar el último partido con Monterrey. Pero por ahora tenemos que pensar en Necaxa”, concluyó Leandro Cufré.

Lo más visto de Publimetro TV: