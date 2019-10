Con golazo, Jonathan dos Santos pone al Galaxy en semifinales de la MLS

En un partido que tuvo una segunda parte de alarido, Galaxy de Los Ángeles se alzó con la victoria en el estadio Allianz ante Minessota United FC, con un 1-2 orquestado por el mexicano Jonathan Dos Santos.

Así, los californianos se convirtieron en el único visitante en poder clasificar a las semifinales de conferencia en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

Los goles del encuentro cayeron a cargo del mediocampista Sebastian Lletget y el menor de los Dos Santos para la causa angelina, mientras para los locales el eslovaco Jan Gregus puso el marcador final.

Corría el minuto 70 cuando Lletget abrió el marcador al tomar un rebote en el área rival, para luego mandarlo al fondo de las redes tras un remate fallido del sueco Zlatan Ibrahimovic.

Cinco minutos más tarde, "Jona" Dos Santos amplió la ventaja para los visitantes al marcar con un tiro colocado desde afuera del área, que puso el 0-2 en favor de Galaxy.

Los locales fueron con todo al frente y lograron descontar al 87, mediante el eslovaco Jan Gregus, quien tiró desde afuera del área para vencer a David Bingham.

Gracias a este resultado se celebrará una edición más del “Clásico del Tráfico” en Los Angeles, cuando se enfrenten el LAFC, donde milita Carlos Vela, y Galaxy por el pase a la final de la conferencia este de la MLS.

