Ricardo Peláez ya trabaja con el plantel de Chivas

Ricardo Peláez ya comenzó su mandato como director deportivo de Chivas. Aunque oficialmente no puede ocupar un puesto en el organigrama hasta enero próximo, por haber trabajado este torneo con Cruz Azul, ya se le vio en Verde Valle este miércoles. El dirigente tuvo así sus primeros contactos con el plantel del Rebaño Sagrado.

Además, tuvo un ligero contacto con Luis Fernando Tena, actual técnico del equipo. Será más adelante cuando tenga una charla más profunda con el “Flaco”, quien se mantiene hasta ahora como entrenador. “Todos sabíamos que había muchas posibilidades de que viniera Ricardo, todo mundo lo conoce, ha mostrado capacidad como jugador, como comentarista y directivo de América, Cruz Azul, ahora el Guadalajara. Sabíamos la posibilidad, después Amaury me lo dijo, Amaury tiene la virtud de decir las cosas muy claras y de frente. Ya sabía que venía, le dije a los jugadores, lo sabíamos y ojalá entre en funciones cuanto antes porque nos va ayudar”, explicó el estratega de Chivas.

“Lo conozco desde que era jugador de Selección y yo auxiliar de Manuel Lapuente en el año 90 o 91, yo estaba recién retirado. Jugando lo enfrenté muchas veces, él con Necaxa. Siempre se destacó por la gran mentalidad que tuvo, lo veías siempre corriendo, esforzándose, persiguiendo defensas y luchando. Era de los consentidos de Manolo, luego fue comentarista muchos años, veía el futbol con claridad y lo sabía transmitir”, detalló.

“Después fue al América y los resultados hablan por sí solos, en Cruz Azul estaban muy contentos con él, le fue bien. Ahora viene acá, es gente de toda la vida en el futbol, gente seria, trabajadora. Ahora pedí referencias en Cruz Azul cuando supe que viene para acá, en Cruz Azul tengo muchos amigos, desde el policía, el jardinero, el cocinero. En general me dieron buena referencia, las Chivas hicieron una muy buena contratación, es gente de futbol y gente probada”, agregó Tena, este miércoles.

Lo siguiente será saber si llegará a congeniar o no. “Lo veremos en el tiempo y habrá que verlo, hoy no te sabría decir eso. Sé que es profesional, está en los entrenamientos, está al pendiente del equipo, que es algo muy importante. El jugador sabe que debe responder al equipo y al directivo, que finalmente es el que le paga. Eso lo iremos viendo, platicaremos mucho en estos días”, sentenció el técnico de Chivas.

Opinará sobre refuerzos

Aunque no es muy probable que no se quede para el próximo torneo, pues la directiva ya ha comenzado las entrevistas con candidatos, Luis Fernando Tena ya fue consultado para opinar sobre los posibles refuerzos. Será después de la fecha doble de la próxima semana cuando se reunirá con Ricardo Peláez para comentar lo que a su juicio le hace falta a Chivas.

“Me pidieron que fuera pensando un plan hacia futuro, yo pedí tiempo para conocerlos mejor, porque viene la fecha doble y pasando la fecha doble, me sentaré con ellos a platicar lo que veo de este equipo. Dónde se necesitaría reforzar más, para que la directiva vaya ganando tiempo, ellos tendrán su opinión, yo daré la mía y tomarán decisiones”, reveló este miércoles.

“No tengo ninguna lista, además necesito conocerlos mejor. He encontrado más calidad de lo que yo pensaba, de la que veía a distancia. Entre más tiempo tenga para conocerlos mejor, más me tardaré en dar una sugerencia de qué posiciones tendrían que reforzar. Lo que insisto con los jugadores es no nos distraigamos, no nos desestabilicemos, se va a oír cualquier número. Obviamente el jugador oye que viene un refuerzo en su posición, se puede desconcentrar, distraer o incluso molestar. Muchas cosas se dirán, algunas serán ciertas, otras no, pero hay que enfocarnos en trabajar”, finalizó Tena.

