Atlas se complica el panorama rumbo a la Liguilla del Apertura 2019

Por ahora, Atlas se mantiene en zona de calificación. Sin embargo, el panorama ya no es tan sencillo para los Zorros. Los dirigidos por el argentino Leandro Cufré se ubican en la séptima posición del Torneo Apertura 2019 con 21 unidades. Pero a diferencia de muchos de los clubes con los que pelea un lugar en la Liguilla, no ha descansado. Así, sólo tiene tres compromisos por delante en los que no puede fallar.

La derrota del viernes pasado como local, frente al Necaxa, no estaba en el presupuesto de la institución. Atlas podría salir de los primeros ocho puestos en esta semana, cuando se dispute la fecha doble. Detrás de la escuadra rojinegra viene Tijuana con los mismos 21 puntos y Morelia con 20. Un poco más atrás se encuentran Pumas y Pachuca, con 18.

“Se va trabajar con la misma intensidad, tenemos por delante dos partidos muy importantes para los objetivos que nos hemos planteado. Después, tenemos la pausa del descanso, pero el equipo está bien, está muy fuerte. Hemos demostrado que vamos al frente, atacamos siempre al rival”, explicó el técnico de los Zorros, Leandro Cufré.

Este martes, Atlas visitará a Pumas y el viernes recibirá al Atlético de San Luis. En esos dos partidos, el equipo tapatío se jugará gran parte de sus aspiraciones. Leandro Cufré quería estar calificado después del encuentro ante la escuadra potosina, pero parece que eso no será posible.

Luego de esos encuentros, Atlas descansará en la jornada número 18. Enseguida se cruza una fecha FIFA, por lo que después de enfrentar al San Luis, pasarán 22 días para que los Zorros vuelvan a jugar en la última fecha de la fase regular del Torneo Apertura 2019, el 23 de noviembre, en casa del Monterrey. Así, el panorama se volvió a complicar para el cuadro rojinegro.

