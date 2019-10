Guillermo Ochoa afirma que en Europa valoran poco a los mexicanos

En su edición del mes de noviembre, la revista GQ México realizó una interesante entrevista con el arquero del América Guillermo Ochoa donde asegura que en Europa valoran poco al futbolista mexicano, y que no es como muchos jugadores de la liga local piensan.

“No todo sale como lo planeas ni todo es de colores. Tienes que aprender a llevar tu crecimiento y madurez. En México, se vive en una esfera donde creemos que Europa y el mundo nos ven y no nos ven. Los mexicanos en Europa, por nivel futbolístico, estamos lejos de que se nos dé el valor que se les da a otros países. Así que yo aprendí a aguantar, por la mala”, afirmó el guardameta.

De todo eso se dio cuenta en su paso por el Málaga, a donde llegó ilusionado pero se decepciónó oír no ver minutos en la cancha. “Málaga es una gran ciudad para vivir y eso ayudó mucho para la tranquilidad y para seguir enfocado en conseguir otro objetivo en Europa. Cuando escuché la oferta del Málaga me emocioné. Era un equipo que traía una gran plantilla con elementos como Roque Santa Cruz y Samu Castillejo, y habían tenido una buena participación en la Champions, así que me sentía ilusionado. Era un equipo estable en una gran ciudad y en una liga espectacular. Así que tomé la decisión, junto con los directivos del conjunto, y al arribar, las cosas tomaron otro rumbo. Me dijeron que Javi Gracía, el entrenador, había dado el aval, pero es común que en Europa las contrataciones lleguen a través de los directores deportivos, así que al llegar, se me complicó mucho, ya que no me dieron la oportunidad en ningún momento de pelear por el puesto como titular”.

También contó que tomó la oferta del Ajaccio de Francia en 2011 porque ya le hacía falta salir del ruido y del agobio de la urbe que representa la Ciudad de México.

“Pasé de la CDMX a una ciudad de 70 mil habitantes y, en lo personal, me ayudó bastante. Me hacía falta salir del ruido, del agobio de la urbe y del día a día de estar en un club como América. Empecé de nuevo a reflexionar acerca de mi relación con el futbol, con la prensa y los espectadores. En pocas palabras, me relajé como ser humano a mis 26 años y era muy necesario. Mi recorrido diario era el paseo marítimo y las costas de Ajaccio, con una calma y tranquilidad que no sabía disfrutar. En 10 minutos, cruzabas toda la ciudad y, además, los campos de entrenamiento están encima de una montaña desde la que observas toda la bahía, y el estadio tiene una parte sin grada para respetar la vista al mar. Fue un cambio radical de estilo de vida”.

Reconoció que su partido más importante hasta ahora es el que sostuvo con la selección Mexicana en el Mundial de Brasil 2014, precisamente ante el equipo local.

“Hay un Memo Ochoa antes de ese partido y uno después. Muchas personas ya sabían lo que podía lograr, pero después de ese evento vino un reconocimiento a nivel mundial. El resultado fue un 0-0, pero un 0-0 a favor de Memo. Hay veces que sabes que si un jugador tiene un mal partido y anota de todos modos, se hablará de él. Pero como portero, puedes dar un gran juego y aun así, recibir un gol y ser crucificado, así que valoré mucho que el resultado de ese encuentro se me atribuyera en gran parte. Imagínate, un Mundial contra Brasil y en su casa… Vi periódicos de China y Europa, y hasta vi por primera vez mi nombre en el Medio Oriente. Se habló de ese juego en cada rincón y la foto era la misma: yo atajando. Ahí creo que el mundo del futbol supo quién era Guillermo Ochoa”.

Finalmente dijo que el Nápoles de Italia realmente se interesó por sus servicios pero el Standard de Lieja no lo dejó salir.

“Hubo un acercamiento real, después del Mundial de 2018. El presidente del club nos habló y dijo que Ancelotti estaba de acuerdo. Al final, esa decisión no estuvo en mis manos, ya que yo tenía contrato con el Standard y no me dejaron salir. No quedó en mí ni en mi capacidad. Standard no me dejó tomar esa opción y Napoli fichó al portero colombiano David Ospina de último momento”.

Revista GQ México

