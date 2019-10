LeBron James tuvo que desalojar su casa por incendios que asolan California

La estrella de Lakers Lebron James tuvo que desalojar este lunes su casa en Los Ángeles ante la amenaza de los incendios forestales que asolan estos días California y que han obligado a abandonar sus viviendas a cerca de 180,000 personas.

James informó en su cuenta de Twitter de que tuvo que "evacuar de emergencia" su casa esta pasada madrugada junto a su familia y que los incendios de Los Ángeles "no son ninguna broma".

En una noche que calificó de "loca", al tres veces campeón de la NBA le costó encontrar un lugar donde pasar la noche y recorrió buena parte de la ciudad en busca de habitaciones donde alojarse.

"Rezo por todas las familias del área que han podido verse afectadas por estos incendios. Por favor, póngase a salvo lo antes posible", dijo el deportista.

James tuvo palabras de agradecimiento para los bomberos que combaten las llamas en la zona, donde este lunes la Policía local emitió una evacuación obligatoria debido al fuego que avanza con rapidez en las cercanías del Getty Center.

My best wishes as well to the first responders⛑ right now doing what they do best! 🙏🏾💪🏾 — LeBron James (@KingJames) October 28, 2019

I 🙏🏾 for all the families in the area that could be affected by these 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 now! Pretty please get to safety ASAP — LeBron James (@KingJames) October 28, 2019

Finally found a place to accommodate us! Crazy night man! — LeBron James (@KingJames) October 28, 2019

Man these LA 🔥 aren’t no joke. Had to emergency evacuate my house and I’ve been driving around with my family trying to get rooms. No luck so far! 🤦🏾‍♂️ — LeBron James (@KingJames) October 28, 2019

El fuego, denominado Getty por la cercanía del famoso museo angelino, es "muy dinámico" debido al impulso que le dan los "fuertes vientos" reinantes en la zona, indicó este lunes el Departamento de Bomberos de Los Ángeles.

Solo en esta zona, la evacuación obligatoria afecta a más de 10,000 estructuras (tanto residenciales como comerciales) y las llamas han obligado a cerrar una carretera local.

El jugador de los Lakers se gastó 23 millones de dólares en comprar hace dos años una mansión en el barrio de Brentwood, situado en la zona cercana a las evacuaciones y donde ya poseía otra propiedad.

Este susto le llegó horas después de que los Lakers ganasen en casa por 120-101 a los Hornets de Charlotte, gracias en parte a la buena actuación del alero, quien estuvo cerca del triple-doble al lograr 20 puntos, 12 asistencias y 6 rebotes.

Este incendio se suma a la ola de fuegos forestales que asolan el estado en los últimos días debido a la sequedad del terreno y los fuertes vientos, lo que llevó al gobernador, Gavin Newson, a decretar el estado de emergencia.

Lo peor se vive en el norte de California, donde miles de viviendas corren peligro de ser destruidas por las llamas, varios hospitales fueron evacuados y escuelas y carreteras fueron cerrados.

La baja humedad y los fuertes vientos, con rachas que podrían superar en las próximas horas los 100 kilómetros por hora, obligaron además a decretar la "bandera roja" en las zonas más septentrional y meridional del estado hasta el martes por la tarde.

La compañía eléctrica Pacific Gas & Electric (PG&E) decidió cortar el servicio a casi dos millones de sus clientes en el norte de California por el temor de que los cables derrumbados o fallas en el equipo eléctrico causaran más focos de fuego.

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Aaron Rodgers y Jones llevan a Packers a triunfo sobre Chiefs

Guillermo Ochoa afirma que en Europa valoran poco a los mexicanos

Guille Franco tuvo que aguantar concierto de Jonas Brothers con tal de satisfacer a sus hijas

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV