Mánager Dave Martínez se enfurece con umpires tras polémica jugada

El juego 6 de la Serie Mundial entre Nationals y Astros vivió un momento de mucha tensión en la fatídica séptima entrada.

Con ventaja de 3-2, Trea Turner de Washington tomo su turno para batear, había hombre en primera y cero outs. Brad Peacock lanzó la bola y Trea sacó un roletazo que el mismo pitcher recogió y tiró a primera base, pero Yuli Gurriel no pudo atrapar la pelota y esta le pegó a Turner en la pierna.

Los umpires decidieron revisar la jugada y tras varios minutos de debate, decidieron que el jugador de Nats había interferido en la trayectoria de la pelota ya que corrió por dentro del campo.

What just happened?! pic.twitter.com/kUWdz6ylrM

La decisión de los referees molestó demasiado al mánager Dave Martínez porque eso hubiera significado una buena oportunidad de despegarse en el marcador. El coach se le fue encima a los referees con gritos e insultos y tuvo que ser detenido por un miembro de su staff. Al final fue expulsado.

“Justicia divina”, después de esa jugada, Washington comenzó a anotar varias carreras que los hizo mantenerse con vida y obligar a un séptimo partido ante Astros.

Dave Martinez got ejected in a World Series elimination game and I loved it pic.twitter.com/KYmgCZTYz0

— Eric Rosenthal (@ericsports) October 30, 2019