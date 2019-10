¿Puede Miguel Herrera estar en el estadio Alfonso Lastras pese a su suspensión?

Mucha polémica ha causado la presencia de Miguel Herrera en uno de los palcos del estadio Alfonso Lastras gritando instrucciones a sus jugadores desde ahí.

Y es que varios aficionados se están quejando de que el “Piojo” está violando el reglamento, pues al estar suspendido no puede estar en el estadio porque lo estaría haciendo como público y el inmueble está vetado.

¿Está Herrera violando algún reglamento?

No, el “Piojo” acudió al partido como acompañante de la directiva americanista y está en el palco de la misma. Lo que no puede hacer es estar girando instrucciones pero hasta el momento el árbitro no le ha llamado la atención.

Desde allá arriba Miguel Herrera da instrucciones! Se escucha tooodo lo que se dice en la cancha!! Conozco una sección que quedaría increíble… ni peeex! pic.twitter.com/9O8vdH5EXS — Juan Carlos Díaz M. (@jcdiazmurrieta) October 30, 2019

