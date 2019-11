Camilo Vargas no se va del Atlas, que promete refuerzos

El portero Camilo Vargas es una de las mayores sorpresas del Atlas en el actual Torneo Apertura 2019. Las buenas actuaciones del colombiano lo han puesto en la mira de varios clubes. Sin embargo, el presidente de los Zorros, Pedro Portilla, es tajante: no piensa ponerlo transferible. Además, el directivo promete hacer un esfuerzo económico para reforzar al equipo.

“No hemos recibido alguna oferta por el caso de Camilo y no tenemos intención, desde luego, de ponerlo transferible. Camilo ha venido a ser… siempre los equipos se arman de atrás adelante y así es, en su caso es ahora un bastión del equipo, alguien para construir alrededor este proyecto”, explicó Portilla este jueves.

También intentó tranquilizar a los aficionados, ante los rumores de una posible salida del paraguayo Osvaldo Martínez. “De momento internamente no hemos hablado con ningún jugador para decirle que no entra en planes. Y ninguno nos ha dicho que tenga inquietud de salir, Osvaldo no lo ha hecho. Aquí hay puertas abiertas para hablar, pero desde el punto de vista directivo y del cuerpo técnico, contamos con todos en el plantel, necesitamos a todos”, sentenció el directivo.

Por otra parte, prometió refuerzos para la siguiente campaña. “La idea es ser muy puntuales, ir logrando cada torneo un par de incorporaciones que verdaderamente sean refuerzos. Eso es lo que estamos buscando. El grupo hará el esfuerzo económico que se permite, sin poner en duda la solvencia del equipo a futuro. Lo haremos, por supuesto. Si traemos un par de jugadores por torneo que se consoliden y acompañen a los jóvenes, estoy seguro que tendremos un equipo mucho más competitivo”, detalló.

“La postura es reforzarnos, necesitamos seguir avanzando, reforzar torneo a torneo para ser un equipo más competitivo cada semestre. Eso se puede por dos vías: trabajar en consolidación de jugadores de casa o ir reforzando. La idea independientemente de lo que pase es reforzar al equipo”, agregó el presidente del Atlas.

Finalmente, dejó abierta la posibilidad a disminuir el número de extranjeros que tiene el Atlas. Actualmente hay 12 foráneos y sólo nueve pueden ser convocados cada partido. “Arrancamos este torneo con más extranjeros de los que quisiéramos, por la regla. No nos gusta tener jugadores extranjeros que por reglamento van a la tribuna, pero en el análisis con poco tiempo que tuvimos, preferimos generar más opciones para establecer los 18 que van a cada partido y el 11 titular, pero no es lo ideal”, señaló.

“Las cosas vamos a tratar de hacerlas estructuradas, no esperemos que el próximo torneo, que es un mercado corto, haya 10 altas y 10 bajas. Queremos seguir solidificando, hubo incorporaciones muy buenas que se han convertido en jugadores indiscutibles. Tenemos que lograr una o dos cada torneo como esas, el caso de Camilo (Vargas), Martín (Nervo), (Jesús) Angulo, son jugadores importantes que han dado solidez defensiva. Lo que necesitamos es ser muy puntuales en lo que venga para lograr que el equipo se refuerce como debe”, finalizó Portilla.

