Juan Pedro Llaguno, José Sáinz y Miguel Aguilar, el futuro del toreo mexicano

El toreo es una de las actividades más populares y de gran tradición en México y tres jóvenes novilleros están pujando fuerte para convertirse en las próximas figuras de la fiesta brava: Juan Pedro Llaguno, José Sáinz y Miguel Aguilar.

José Sáinz / Ángel Cruz-Publimetro

Los tres tendrán mucha actividad este fin de semana pues se presentarán en plazas importantes. Juan Pedro y Miguel en la México el viernes, y el domingo los tres en la Nuevo Progreso de Guadalajara.

José Sáinz. / Ángel Cruz-Publimetro

“Me llamo Juan Pedro Llaguno, soy de Querétaro, tengo 19 años y debuté de becerrista en 2008”.

Juan Pedro Llaguno, José Sáinz y Miguel Aguilar; habrá que seguirlos muy de cerca. / Ángel Cruz-Publimetro

“Yo soy José Sáinz, tengo 18 años, empecé a los 11 y debuté de novillero a los 14”.

Juan Pedro Llaguno, José Sáinz y Miguel Aguilar. / Ángel Cruz-Publimetro

“Me llamo Miguel Aguilar, tengo 19 años, soy de Aguascalientes y quise ser torero desde la edad de 9 años”.

Miguel Aguilar. / Ángel Cruz-Publimetro

-¿Por qué eligieron esta carrera?

Miguel Aguilar. / Ángel Cruz-Publimetro

Llaguno: “Mi papá fue matador de toros y mi hermano también, y pues de siempre he tenido el gusto. Mi bisabuelo fue el que trajo ganado bravo de España, mi abuelo siguió con la ganadería de San Mateo y pues de siempre me ha gustado, he sido muy aficionado, siempre he querido ser torero”.

Juan Pedro Llaguno. / Ángel Cruz-Publimetro

Sáinz: “Yo no tengo ningún antecedente taurino, me nace el gusto por parte de la familia de mi papá porque son muy taurinos. Desde chicos me llevaban a los toros. A los 11 años entro en la escuela taurina de San Luis Potosí. Al principio solo quería aprender a torear, andaba en eso pero después vi las cosas en serio, me gustó mucho y me siento muy afortunado de ser torero”.

Juan Pedro Llaguno. / Ángel Cruz-Publimetro

Aguilar: “Yo empiezo a ser torero por mi hermano, fue matador de toros. A verlo como admiraba y quería tanto esto quise ser como él. Esto empezó como un juego. Estando mi hermano en España fue cuando entré a la escuela y toreé mi primera vez solo. Después volvió y me siguió apoyando pero me ponía las cosas difíciles, me apretaba bastante para que me rajara y ya ven, no me rajé”.

-¿Es difícil incursionar en el mundo taurino o cualquiera puede hacerlo?

Aguilar: “Cualquiera puede intentarlo. Es de privilegiados llegar a ser figura del toreo, es casi un milagro. Es un camino muy largo donde muchos toreros han hecho su carrera en distintos niveles. El mundo del toreo te da muchas enseñanzas no solo como torero sino como persona, es un mundo de valores, de respeto, de admiración, sobre todo de crecimiento personal”.

-¿Tienen algún ritual, alguna costumbre, antes de salir al ruedo?

Llaguno: “Son sentimientos encontrados porque pasas mucho miedo, es mucha responsabilidad pero a la vez intentas disfrutar de toda la tarde porque cada una es especial e irrepetible. Siempre rezo antes de torear y siempre en el corbatín me coso una cruz blanca, yo siempre uso el corbatín negro. Rezo antes de salir de la habitación, llegando a la plaza, en la capilla, antes de salir a mi primero y mi segundo toro. Siempre estoy entregado al señor para que me ayude”.

Sáinz: “Trato cada tarde de hacer lo que siempre hago. Lo primero es llegar a mi cuarto y poner mi altar. Trato de nunca poner el vestido en la cama ni la montera, lo demás es de lo más lo normal”.

Aguilar: “Yo soy muy maniático, intento hacer las cosas de una misma manera porque así me siento más seguro. Hago mi altar con imágenes religiosas, monto mi silla del vestido de torear y luego al salir de la habitación apago las luces y ya estoy mentalizado a lo que pueda pasar. Dejo mis pensamientos y sentimientos exteriores en la habitación y a partir de que salgo no pienso en otra cosa más que en triunfar”.

-¿Cómo ha sido este año 2019 para sus carreras?

Llaguno: “Ha sido un año interesante, he toreado poco pero en plazas importantes como Aguascalientes, Guadalajara y la México y estoy contento pero no satisfecho. Este fin de semana tengo dos compromisos importantes, los tomo con mucha ilusión y muy contento y agradecido con la empresa por tomarme en cuenta”.

Sáinz: “Este año ha sido muy importante, he pisado las plazas más importantes como Aguascalientes, Guadalajara y México, el domingo me presento por tercera ocasión en Guadalajara, y sin duda es un compromiso que me llena de mucha ilusión y ojalá que pueda pasar algo importante porque un triunfo en esa plaza puede abrirme el camino”.

Aguilar: “Este 2019 ha sido mi primera como novillero con picadores y ha sido muy positivo. Llevo toreadas 16 novilladas, he hecho temporada en España toreando 6 novilladas, aquí otras 10, de esas van 3 en la México, 3 en Aguascalientes, en Guadalajara será la segunda ocasión y he tenido triunfos importantes. Estos dos compromisos (En la México y Guadalajara) son de suma importancia, son dos plazas importantes en el mundo taurino mexicano y como novillero es muy importante pisar esas plazas y más como vamos los tres, siendo los triunfadores, los destacados de la temporada chica. Van a ser dos días de mucha emoción, de disfrute para el aficionado y para el torero”.

-¿Qué mensaje le dejan a la afición taurina que los empieza a conocer?

Llaguno: “Que el mejor apoyo que le pueden dar a la fiesta es asistiendo a la plaza de toros y apoyando a la juventud, nosotros somos el futuro de la fiesta”.

Sáinz: “Somos novilleros que estamos triunfando fuerte, de los destacados que estamos ahorita y es importante que nos sigan”.

Aguilar: “Como los jóvenes, como novilleros, es importante que nos sigan porque al final nosotros seremos los que tomemos la batuta de la fiesta en México en algún futuro, entonces es muy importante que la gente nos conozca y nos reconozca”.

