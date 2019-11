Julio César Chávez Jr. se niega a prueba antidoping y su pelea con Jacobs se tambalea

De acuerdo a Mike Coppinger, especialista en boxeo de la cadena DAZN, Julio César Chávez Jr. fue temporalmente suspendido por la Comisión Atlética de Nevada debido a que evadió a los “recolectores” de la VADA (Asociación Anti Doping Voluntaria) en su casa.

Declinó una prueba anti drogas y ahora tendría que asistir a una audiencia con la comisión el 20 de noviembre. Esto pone en riesgo su pelea con Daniel Jacobs que estaba programada para el 20 de diciembre en Las Vegas.

El mismo Coppinger informó que si la pelea sigue en pie, no sería en las Vegas ya que no habría suficiente tiempo de organizarla después de la audiencia. En caso de querer cambiar la sede, no hay garantías de que otras comisiones le autoricen pelear.

Debido a que se ve difícil que Chávez pueda pelear, ya suena el nombre de Gabe Rosado para enfrentar a Jacobs.

As @SIChrisMannix reported, Gabe Rosado is the fallback option for Jacobs’ debut at 168 pounds https://t.co/Xmqkznyf9K — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) October 31, 2019

If Jacobs-JCC Jr. moves forward, it won’t be in Vegas now. Not enough time after Nov. 20 hearing. But there’s no guarantee he’ll be licensed by another commission ahead of Nov. 20. Nevada started testing after they were informed of fight https://t.co/XmqkznPQyk — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) October 31, 2019

Sources: Julio Cesar Chavez Jr. temporarily suspended by Nevada commission after evading VADA collectors at his Studio City home last week. He declined drug test and faces a hearing with commission on Nov. 20. Fight with Daniel Jacobs, slated for Dec. 20 in Vegas, in jeopardy — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) October 31, 2019

TAMBIÉN PUEDES LEER:

'Pantera' Rodríguez reta a McGregor a una pelea en el octágono del UFC

Juan Pedro Llaguno, José Sáinz y Miguel Aguilar, el futuro del toreo mexicano

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV