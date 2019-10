'Pantera' Rodríguez reta a McGregor a una pelea en el octágono del UFC

Luego de vencer a Jeremy Stephens el pasado 18 de octubre, el mexicano Yair Rodríguez está en busca de nuevos horizontes y a a través de redes sociales ha comenzado a llamar la atención de Conor McGregor para retarlo a una pelea en el octágono del UFC.

La primera acción del “Pantera” fue publicar un video donde aparece prendiendo una veladora a “San McGregor” para que le haga el milagro de pelear con él.

" St. McGregor " @thenotoriousmma make me the miracle.

.

The miracle of facing the biggest fans in this world. Mexico 🇲🇽 vs Ireland 🇮🇪 “San McGregor” @thenotoriousmma hazme el milagro. El milagro de enfrentar a los más grandes fans de este mundo. Mexico 🇲🇽 vs Irlanda 🇮🇪 pic.twitter.com/CWpvp1AV0F — Yair Rodriguez (@panteraufc) October 30, 2019

Luego publicó una fotografía de ambos y vino entonces la respuesta del irlandés: “Tengo algunos golpes que dar. Ven y tómame”, escribió.

I’ve got shots to give. Come and get me. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) October 31, 2019

Y Rodríguez le respondió: “Soy mexicano. Puedo hacerlo en cualquier momento”.

I’m Mex-Ican ! So I can do it any time! https://t.co/4X3HWol6pJ — Yair Rodriguez (@panteraufc) October 31, 2019

Finalmente Yair le pidió “dar a nuestras aficiones la guerra que esperan. Estoy listo en cualquier momento”.

¿Será posible un combate entre ambos.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV