'Como torero, estar en las principales ferias es muy importante': Diego Ventura

Con cartel de lujo se inaugurará la Temporada Grande 2019-20 de la Plaza de Toros México este domingo, el cual está encabezado por el tremendo rejoneador español Diego Ventura.

Nacido en Lisboa, Portugal, pero radicado en Sevilla, España, desde los tres meses de edad, Ventura cerrará en La México un fin de semana de mucha actividad.

-¿Qué significa estar en la corrida inaugural de la Temporada Grande en la Plaza México?

“Para mi significa mucho porque como torero siempre estar en las principales ferias es lo más importante y sobre todo inaugurar una temporada tan importante como la de la Plaza México me llena de satisfacción. Estoy muy ilusionado con que llegue el día y ojalá que rueden las cosas como uno quiere. Estoy muy contento, es un privilegio y estar en un cartel tan bonito me llena de orgullo y satisfacción”.

-Tienes un fin de semana con mucha actividad, estuviste en Juriquilla donde cortaste tres orejas, vas a Aguascalientes este sábado y cierras mañana en el coso de Insurgentes…

“Un fin de semana muy bonito, muy exigente porque son tres compromisos muy fuertes, pero contento porque son tres plazas importantísimas, donde a todos los toreros nos gusta torear y la verdad que estoy muy ilusionado”.

-Eres el rejoneador que más veces ha abierto la Puerta Grande en la Plaza de Las Ventas, entre otros muchos otros logros más que tienes, eso ya te puede poner como el mejor rejoneador de la actualidad?

“Eso lo tiene que decir el público, es verdad que he conseguido cosas que nunca antes nadie había hecho como tener 17 puertas grandes de Las Ventas o tener 4 rabos este año, algo que nadie había conseguido, pero bueno, eso el público y la prensa tendrá que decirlo. Yo no tengo que desplazar a nadie, busco mi camino, estoy haciendo lo que siempre me gustó y lucho por mis sueños. Ni voy a desplazar, ni me van a desplazar, creo que cada uno tiene su carrera y su momento”.

¿Desde cuando empezó tu acercamiento con los caballos?

“Desde pequeño porque porque mi padre fue rejoneador y desde niño montaba a caballo, siempre me gustó muchísimo. Lo tuve como un gran hobbie hasta que lo hice una profesión. También me gusta el toreo a pie, lo que pasa es que siempre he tenido mayor afición por los caballos, siempre he montado mucho”.

¿Cómo te preparas para antes de una corrida?

“Trato de estar tranquilo en casa, entrenar, estar preparado y mentalizado para afrontar los retos”.

