EN VIVO: Canelo vs Kovalev desde el MGM Grand de Las Vegas

Con gran intensidad se vivió el combate entre Seniesa Estrada y Marlen Estrada

Esparza fought as long as she could, but this cut proved to be too much. 😯#CaneloKovalev pic.twitter.com/VGF5G3NbQH — DAZN USA (@DAZN_USA) November 3, 2019

La pelea entre Estrada y Esparza sacó chispas en el cuadrilátero del MGM Grand.

Sangre, sudor ¿Y quién se va con lágrimas? 🥊 TREMENDA la pelea de Estrada vs Esparza en VIVO por #CombateSPACE. ¡Ya vienen #GarciaDuno y #CaneloKovalev! pic.twitter.com/hSmMOWYw2x — Space (@canalspace) November 3, 2019

Canelo se toma el tiempo para repartir algunas fotos previo a su pelea.

El Canelo también hace su aparición en el MGM Grand de Las Vegas.

El ruso Sergey Kovalev ha llegado al recinto para prepararse para su combate ante Canelo.

Sergey Kovalev arrives at the arena and gets greeted by Shane Mosley 🤝#CaneloKovalev pic.twitter.com/fF3gZVncN4 — DAZN USA (@DAZN_USA) November 3, 2019

Julio César Chávez defendió la trayectoria del peleador mexicano, quien esta noche tiene la oportunidad de continuar haciendo historia arriba de los cuadriláteros.

Julio César Chavez asegura que al Canelo “le hace falta ganar una guerra” La leyenda del boxeo mexicano piensa que la postura de la gente ante la carrera de Saúl Álvarez es injusta

Conoce más sobre Ángela Aguilar, la encargada de interpretar el himno mexicano en el combate de esta noche.

¿Quién es Ángela Aguilar?, la cantante que interpretará el himno en la pelea del Canelo Saúl Álvarez y Sergey Kovalev se enfrentaran en el MGM Grand Las Vegas por el título semicompleto de la OMB

El Canelo recibió un obsequio especial por parte de los Knights de Las Vegas, principal equipo de hockey de la ciudad.

El primer combate de la noche tuvo como ganador a Blair Cobbs, quien derrotó al mexicano Carlos Ortíz.

¡Terminó #CobbsOrtiz por #CombateSPACE! La esquina del mexicano Carlos Ortiz lo vio mal y BLAIR COBBS es el ganador de la primera pelea que vimos en la previa de #CaneloKovalev por streaming en #CombateSPACE pic.twitter.com/tlgDyYYfPb — Space (@canalspace) November 3, 2019

Llegó el día para que el pugulista mexicano, Saúl 'Canelo' Álvarez busque un nuevo título en su carrera. El peleador azteca buscará su cuarto título en distintas divisiones. Sin embargo, enfrente tendrá a un duro rival que buscará mantener su cetro correspondiente a los pesos semicompletos de la Organización Mundial de Boxeo.

En la ceremonia de pesaje realizada el día de ayer, Canelo no tuvo mayores problemas para enfrentar a la báscula. Por el contrario, Sergey Kovalev batalló en más de dos ocasiones para lograr el peso, mismo que marcó en las 175 libras exactas, por lo que el título de dicho combate podrá disputarse esta noche en el MGM Grand Arena sin mayores complicaciones.

