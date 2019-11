Alexis Vega anuncia que se convertirá en papá

View this post on Instagram

Desde que nos enteramos que llegarías todo se ha vuelto algo loco y hermoso. Ya te amamos de aquí a la luna y de regreso, Tus volteretas le derriten el corazón a tu mami y se que mi voz te hace mover aún más de emoción. 🙈 Siento que ya tenemos una conexión especial que espero seguir fortaleciendo una vez que estés en mis brazos. Tengo fe que cuando llegues serás una gran alegría en este hogar😍👶🏻❤️ Tus abuelitos ya quieren conocerte y desde ahorita ya tienes a mucha gente que te ama y con las que podrás contar siempre. Puedo adelantarte que ya tienes dos mejores amigos aquí esperándote. 🙌🏻 Espero con ansias poder besarte [email protected] y conocer tu mirada, ver a tu mamá cuidándote y bañándote en las noches es algo que me emociona mucho. ✨ Espero ser el mejor papá para ti, tener toda la paciencia del mundo para guiarte y que encuentres en mí ese amor que te ayude a crecer [email protected]… [email protected] amo mucho @p.gonzalezj YA SOMOS 3 ❤️ ¡ TE ESPERAMOS CON TODO EL AMOR MI PRINCESA – MI PRÍNCIPE ! 🙊