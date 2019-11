Guillermo Álvarez Cuevas conmemora aniversario 88 de Cruz Azul

Este fin de semana, el presidente de Cooperativa La Cruz Azul y del Club Deportivo y Social Cruz Azul, Guillermo Álvarez Cuevas, encabezó el festejo por el 88 aniversario de la cementera.

Varios miembros de la Cooperativa y la comunidad cercana al equipo asistieron a dicho evento, frente a ellos, Álvarez Cuevas reveló algunos de los planes que rodean al equipo para el 2020.

“Desde luego que hay candidatos. Deben tener la experiencia como jugadores y una formación directiva, porque no nada más es estar seleccionando o sugiriendo jugadores; sugiriendo no impidiendo, porque aquí no imponen los jugadores ni el presidente del club, porque lo tenemos que decidir con el cuerpo técnico”, indicó Guillermo Álvarez.

El presidente de la Cooperativa declaró que, aunque se ha visto como un tema principal el contratar a un nuevo director técnico para el equipo, se tomarán su tiempo, pues se encuentran analizando diferentes nombres para que puedan ocupar el cargo.

“Creo que hay algunos aspectos que pueden estar incurriendo o confundiendo, pero no han platicado conmigo. Si algunos de ellos tienen esa confusión, trataremos de orientarlos”, subrayó Álvarez Cuevas.

Por último, y con relación a las controversias en la que se ha visto involucrada el club en las últimas semanas, Guillermo Álvarez Cuevas comentó que los jugadores no deben enfocarse en ello, ni en rumores, ni mal entendidos que circulan en algunos medios, sino que se deben centrar en su desempeño y acercarse a él para aclarar cualquier duda.